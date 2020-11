Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a crescere il numero dei contagi di Coronavirus in Italia. Finora l’epidemia ha colpito 1.028.424 persone, provocando 42.953 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, giovedì 12 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Franceschini: “Non esiste il tema di chiudere tutto” – “Non esiste il tema di chiudere tutto”. Così il ministro dei Beni culturali e Turismo Dario Franceschini, intervenuto a Stasera Italia su Rete4, sulla possibilità di un nuovo e generalizzato lockdown per l’intero Paese a partire dal prossimo fine settimana.

Ore 06.30 – Boccia: “Resistere, ma no riapertura come ad agosto” – Il Natale che faremo non sarà uguale a tutti gli altri che abbiamo fatto, ma sarà inevitabile. Dobbiamo resistere fino a gennaio-febbraio, dobbiamo tenerci per mano. Servirà riaprire ma non come a Ferragosto, da qualche parte in estate è partita la frizione”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a Porta a porta in onda stasera.

Ore 06.00 – Calderoli: “Vaccini con Arcuri? Italia stai serena” – “Mascherine, bombole d’ossigeno, banchi a rotelle, la App Immuni, adesso persino la gestione dei vaccini anti Covid. Il commissario Domenico Arcuri ormai è responsabile di tutto e il contrario di tutto, tra poco inizierà a moltiplicare pani e pesci, a camminare sulle acque. In pratica deve fare tutto lui o meglio dovrebbe fare tutto lui perché se sui vaccini si muoverà come con le mascherine o i banchi rotelle allora c’è poco da stare sereni…”: lo afferma il Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il ministro Boccia: “Non ci sarà un lockdown come a marzo” – “La data del 15 novembre non esiste, c’è una decelerazione della curva ma noi dobbiamo chiederci se le reti ospedaliere reggono e questo lo vediamo monitoraggio dopo monitoraggio. Io escludo che si possa fare un lockdown come quello di marzo e aprile, non escludo però che possano esserci altri interventi restrittivi con zone rosse anche in altre Regioni, non sarà comunque una colpa”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia intervistato a CartaBianca su Rai 3. “Non c’è nessuno sconto per nessuno – ha aggiunto – la posta in palio è così alta che non consente di fare alcuna valutazione benevole. Se i dati dicono che una Regione deve essere di quel colore vi assicuro che lo diventa”.

Team di scienziati contro il governo: “L’epidemia si poteva fermare in 20 giorni e senza lockdown, ma la nostra proposta è stata ignorata”. L’alternativa al lockdown imposto in Italia nei mesi di marzo e aprile c’era, ma è stata ignorata dal governo: lo afferma un team di scienziati, riunito sotto il nome di Lettera150, che il 29 marzo scorso ha inviato al presidente del Consiglio Conte e al ministro della Salute Speranza un documento in cui veniva proposta una misura di contenimento della diffusione del virus alternativo alla chiusura totale del Paese. Qui la notizia completa.

Il governo punta a evitare il lockdown: molte regioni cambieranno “colore” e sono in arrivo nuove strette. Entro la fine della settimana quasi tutte le regioni siano in fascia arancione o rossa. Al vaglio nuove restrizioni per gli esercizi commerciali. Leggi qui la notizia.

Ricciardi: “Uniamoci altrimenti sarà una tragedia” – “Dobbiamo riabbracciare uno spirito nazionale, mettere da parte la rabbia che un pò tutti abbiamo, perchè onestamente qualcosa di meglio si poteva fare, e avviarci a questa nuova battaglia che altrimenti sarà veramente una tragedia”. A chiederlo è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica, ospite di Agorà su Rai 3. “E’ peggio della prima ondata – avverte Ricciardi – perchè ci avviciniamo al freddo, all’influenza, a una situazione che non sarà facile recuperare in termini di risposta sanitaria, quindi veramente uniamoci e cerchiamo di combatterla insieme”.

