Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Oltre 50 milioni di casi, di cui più di 12 milioni in Europa, a fronte di oltre un milione di morti: questo il bilancio della pandemia di Coronavirus che continua a colpire il mondo. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 12 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Fauci: “Ottimista sui dati del vaccino di Moderna” – Anthony Fauci manifesta ottimismo sul vaccino contro il coronavirus della della biotch statunitense Moderna indicando che i risultati arriveranno “entro una settimana”. Lo riporta il Financial Times che ha organizzato una conferenza con “il virologo in capo”. “Ci hanno detto che letteralmente nei prossimi giorni, entro una settimana faranno la stessa cosa che ha fatto la gente di Pfizer una settimana fa”, ha annunciato Fauci. Pfizer, insieme alla partner tedesca BioNTech, ha comunicato che dai test clinici, il suo vaccino risulta efficace al 90%.

L’antidoto di Moderna è simile a quello di Pfizer perché utilizza una sequenza a Rna. Nè Pfizer e né Moderna possono per ora richiedere l’autorizzazione urgente alla Food and Drug Admistration (Fda) perché sono previsti due mesi di raccolta dati con risultati positivi sul almeno la metà dei pazienti del campione. Il termine scadrà nella terza settimana di novembre. L’amministrazione Trump, che ha finanziato la sperimentazione del vaccino di Moderna, ha con la società anche un accordo da 1,5 miliardi di dollari per la distribuzione di 100 milioni di dosi. Moderna ha fatto sapere ieri di aver sottoposto i dati ad un board di monitoraggio indipendente, anticipando dunque che i suoi risultati sul vaccino arriveranno presto.

Ore 06.30 – Nel mondo superati i 52 milioni di casi, 1,28 milioni i morti – Sono oltre 52 milioni i casi di contagio registrati nel mondo dall’inizio della pandemia di Covid-19. Lo riporta la John Hopkins University secondo i cui calcoli i decessi totali sono oltre 1,28 milioni. Il paese piu’ colpito al mondo restano gli Stati Uniti, con piu’ di 10 milioni di casi e quasi 241 mila vittime. Seguono l’India e il Brasile.

Ore 06.00 – In Usa 140.000 casi, nuovo record giornaliero – Le infezioni quotidiane da Covid-19 negli Stati Uniti hanno raggiunto il record giornaliero di 140.000 con aumenti in tutti gli stati. Il numero totale dei decessi ha superato quota 240.000 e gli esperti temono che il Paese sia già entrato in una terza ondata di pandemia. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, i casi hanno raggiunto 10.384.543 negli Stati Uniti. Il secondo Paese al mondo con il maggior numero di casi, dopo gli Stati Uniti, è l’India, con 8.636.011, mentre le vittime ammontano a 127.571, meno dei 162.802 del Brasile, terzo Paese per casi, con 5.699.005. Il quarto Paese per numero di vittime è il Messico, con 95.842, seguito da 50.457 nel Regno Unito e da 42.953 in Italia. 42.599 in Francia e 40.105 in Spagna. In termini di infezioni confermate, il Brasile è seguito da Francia (1.914.722), Russia (1.822.345), Spagna (1.417.709), Argentina (1.273.356) e Regno Unito (1.260.198), secondo il Johns Hopkins.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Francia, in 4 giorni 754 morti in case di cura – Sono 754 i nuovi decessi in Francia nelle case di riposo e istituti medici negli ultimi quattro giorni, secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie che tengono a sottolineare che il forte aumento è dovuto a un aggiornamento dei dati. In totale, i morti nel Paese dall’inizio della pandemia sono 42.207. Lo riportano i media francesi.

Bolsonaro: “Il Brasile smetta di essere un paese di gay” – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro invita a ridimensionare la pandemia di Covid-19, che ha ucciso più di 162.000 persone nel paese, dicendo che il Brasile dovrebbe smetterla di essere “un paese di gay”. “Oggi si parla solo di pandemia, dobbiamo smetterla. Certo, mi dispiace dei morti ma un giorno moriremo tutti, e non ha senso fuggire da questo, significherebbe fuggire dalla realtà. Dobbiamo smettere di essere un paese di gay. Dobbiamo lottare a testa alta”, ha detto il presidente di estrema destra durante un discorso sul turismo al Palacio del Planalto, sede del governo federale. La pandemia di Covid-19 ha causato più di 162.000 morti in Brasile e ha contaminato circa 5,6 milioni di persone in Brasile, una cifra sottostimata secondo gli esperti. Jair Bolsonaro aveva in precedenza salutato come una “vittoria” la sospensione in Brasile delle prove cliniche di fase 3 di un vaccino contro Covid, CoronaVac del laboratorio cinese Sinovac.

Primo contagio locale in Mongolia, finora solo importati – La Mongolia ha registrato le sue prime trasmissioni locali del Covid-19, da un camionista che ha infettato sua moglie e altri due parenti dopo tre settimane di quarantena. Il Paese senza sbocco sul mare al confine con Russia e Cina aveva finora registrato solo 376 casi di virus – tutti importati – e applicato rigorosi controlli sugli arrivi che hanno provocato le proteste dei mongoli bloccati all’estero. I funzionari del comitato nazionale di emergenza hanno reso noto che un camionista arrivato nella capitale Ulan Bator dalla Russia il mese scorso aveva contagiato tre parenti nonostante fosse stato messo in quarantena per tre settimane come richiesto dalla legge. Il comitato sanitario nazionale ha reso pubblici i suoi spostamenti – inclusa la partecipazione a un concerto con circa 3 mila persone – e ha ordinato a chiunque avesse incrociato la sua strada di fare il test. La città ha chiuso i confini con altre province e ha chiuso le scuole per tre giorni di lockdown.

Russia: “Vaccino Sputnik V efficace al 92%. Un milione di dosi a breve” – Il primo vaccino russo registrato contro il Covid-19, si è dimostrato efficace nel 92 per ento dei casi, secondo i primi risultati dei test pubblicati dal Centro Gamaleya e dal Fondo per gli investimenti diretti della Russia (Fidr), finanziatore del progetto. E le autorità russe prevedono di riuscire a produrre 500 mila dosi entro la fine di novembre e oltre un milione nel mese di dicembre. “Le prime analisi provvisorie dei dati del vaccino Sputnik V contro il Covid-19 durante la terza fase dei test hanno mostrato un’efficacia del 92 per cento”, si legge in una nota del centro di sviluppo e del fondo sovrano russo. Secondo la dichiarazione congiunta, il risultato è stato ottenuto in un’indagine su più di 16 mila volontari 21 giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino, che viene inoculato in due dosi, o un placebo. “Nell’analisi statistica sono stati inclusi 20 casi confermati di Covid-19, dalla cui distribuzione (nel gruppo che è stato vaccinato e in quello che ha ricevuto il placebo) è stato stabilito che l’efficacia del vaccino Sputnik V era del 92 per cento”, aggiunge la nota.

