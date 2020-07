Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 13.303 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.945 morti e 194.579 guariti, per un totale di 242.827 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 11 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,00 – Stop ai voli e discoteche ancora chiuse: i nuovi divieti del governo dal 14 luglio – Proroga del divieto di ingresso per chi proviene da alcuni Paesi «a rischio» e regole più chiare per evitare gli assembramenti. In vista del nuovo Dpcm (il decreto del presidente del Consiglio) che deve rinnovare le misure adesso in vigore per contenere il contagio da Coronavirus che scadono il 14 luglio, il governo studia alcuni aggiustamenti. Martedì sarà il ministro della Salute Roberto Speranza ad illustrare in Parlamento i provvedimenti. Una delibera del Consiglio dei ministri sarà invece firmata per far slittare alla fine dell’anno lo stato di emergenza e legittimare “le restrizioni delle libertà personali” previste, così come ha chiesto il capo dello Stato Sergio Mattarella.

Ore 7,00 – A Roccella Jonica sbarcati 28 migranti positivi al Covid – Su 70 immigrati pakistani soccorsi al largo di Caulonia e sbarcati al porto di Roccella Jonica la notte di venerdì 10 luglio, 28 sarebbero positivi al Coronavirus. Tra i miganti ci sono 48 adulti in giovane età che sono stati trasferiti tra Bova e Amantea dove operano due strutture attrezzate per gli ulteriori accertamenti e la quarantena. Altri venti migranti, tutti minori, sono ospitati in una struttura messa a disposizione del comune di Roccella Ionica, presidiata dalle forze dell’ordine. Tra i venti minori ce ne sono cinque risultati positivi (Qui i dettagli).

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino – È di 13.303 (-125) attualmente positivi, 34.945 (+7) morti e 194.579 (+306) guariti, per un totale di 242.827 (+188) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Dei 13.303 attualmente positivi, 826 (-18) sono ricoverati con sintomi, 67 (+2) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 12.410 (-109) sono in isolamento domiciliare. Il bollettino.

Coronavirus ultime notizie – L’indice Rt: sopra il livello di guardia (+1) Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Veneto – “Sebbene per ora l’Rt a livello nazionale rimanga di poco al di sotto dell’unità in diverse regioni ha superato quota 1. Ciò è dovuto – spiega Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute – in diversi casi al verificarsi di focolai di rilevanza più o meno grande che in parte sono dovuti all’importazione di infezioni dall’estero. Questo induce naturalmente a rafforzare le misure di distanziamento sociale che è opportuno tenere, pur sapendo – conclude – che il sistema sanitario nazionale è in grado di identificare rapidamente questi focolai e contenerli”.

Serie A: Parma, positivo al Covid-19 un membro dello staff: squadra in isolamento – Caso di positività al covid-19 nel Parma. Il club ducale fa sapere in una nota che “l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente”.

Leggi anche: 1. Il Cdm approva il decreto Semplificazioni “salvo intese”: ecco cosa prevede / 2. Roma, positivo al Covid con tosse e febbre fermato alla stazione Termini. Aveva viaggiato per cinque giorni / 3. Test sierologici a docenti e bidelli o la scuola a settembre non riapre: ecco il piano del Cts

4. Bergamo, dopo 4 mesi la terapia intensiva è Covid-free: nessun paziente ricoverato / 5. Gli specializzandi non medici in prima linea contro il Covid: “Noi considerati camici di serie B” / 6. Giovani, risorse da sfruttare ma non stabilizzare. E anche dopo il Covid il Governo li ignora

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti A Roccella Jonica sbarcati 28 migranti positivi al Covid Pedopornografia, scoperta chat “degli orrori” con 20 minori Il bollettino: 188 nuovi casi e 7 decessi nelle ultime 24 ore