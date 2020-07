Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 12 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 12 luglio.

È di 13.179 (-124) persone attualmente positive, 34.954 (+9) morti e 194.928 (+349) guariti, per un totale di 243.061 (+234) casi, il bilancio odierno inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dall’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile e Ministero della Salute. Dei 13.179 attualmente positivi, 776 (-50) sono ricoverati in ospedale, 68 (+1) necessitano di cure in terapia intensiva e 12.335 (-75) si trovano in isolamento domiciliare. Aumentano i nuovi casi rispetto alla giornata di ieri, in cui ne erano stati registrati +188 rispetto alla giornata precedente, mentre 8 dei 9 morti registrati a livello nazionale si sono verificate in Lombardia. Il restante decesso, invece, è stato registrato in Abruzzo.

