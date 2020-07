Positivo al Coronavirus rivela: “Sono stato in un acquapark pieno di gente”

“Sono stato in un acquapark pieno di gente”: è l’affermazione fatta da un cittadino straniero, risultato positivo al Coronavirus in provincia di Latina. L’uomo, un 37enne noto alle forze dell’ordine e residente ad Aprilia, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale locale per sottoporsi al tampone per la ricerca del Covid-19. Prima di attendere il risultato del test, il 37enne ha raccontato di aver trascorso la giornata precedente al parco acquatico “Miami Beach”, a Borgo Piave, nei pressi di Latina. L’uomo, poi, senza attendere l’esito del tampone, che successivamente è risultato positivo, si è allontanato facendo perdere momentaneamente le sue tracce.

L’uomo, infatti, alla clinica ha rilasciato un indirizzo di residenza sbagliato, ma è stato comunque rintracciato, e successivamente ricoverato, dalle forze dell’ordine grazie a un avvocato che ha fornito l’esatto domicilio. Proprio l’inattendibilità del soggetto hanno convinto gli inquirenti che, con molta probabilità, l’uomo non si sia mai recato al parco acquatico così come dichiarato, ma abbia inventato tutto per nascondere i suoi reali movimenti. La stessa azienda sanitaria, che ha effettuato i tamponi a tutti i dipendenti del parco acquatico, che è stato anche sanificato in via precauzionale, ha affermato attraverso le parole del direttore generale dell’Asl di Latina, Giorgio Casati, che “I tamponi sono stati fatti in via precauzionale. Stiamo parlando di un soggetto non attendibile. Noi al momento siamo tranquilli”.

