Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia, dove negli ultimi giorni si sia registrato un calo sia dei nuovi contagiati che dei ricoveri. Secondo i numeri diffusi nel consueto bollettino della Protezione Civile di ieri sono 96.877 le persone attualmente positive al Covid-19, 18.279 i morti e 28.470i guariti per un totale di 143.626casi registrati. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 9,00 – Mattarella: ​impegno straordinario Polizia con emergenza Covid – “Rivolgo il mio ringraziamento – ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – a quanti mantengono alta l’attenzione per garantire la sicurezza delle comunita’ rispetto alle minacce criminali che, nell’attuale fase di fragilita’ economica e sociale, potrebbero ostacolare le prospettive dl ripresa del paese. Vanno contrastati con il massimo rigore gli odiosi fenomeni dell’usura, delle truffe agli anziani e ai soggetti piu’ deboli, dell’accaparramento dl risorse, dello sfruttamento del lavoro, cosi’ come, su piu’ ampia scala, gli illeciti interessi della criminalita’ organizzata che attentano alla liberta’ d’impresa e alla legalita’ delle attivita’ economiche”.

Ore 8,30 – Tappezzeria cuciva mascherine, un denunciato a Roma – Una tappezzeria della zona del litorale di Ostia riconvertita abusivamente alla produzione di mascherine di protezione. Ad individuarla sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Roma, i quali hanno scoperto che nel laboratorio – apparentemente chiuso – la produzione andava avanti a pieno regime in assenza di qualsivoglia autodichiarazione all’Istituto superiore di sanità e all’Inail per l’attestazione delle caratteristiche tecniche e il rispetto dei requisiti di sicurezza, deroga consentita in via eccezionale dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.

Ore 7,30 – Verso un lockdown fino al 3 maggio – Il governo incontra parti sociali ed enti locali e assicura che priorità è la salute”, possibili solo riaperture mirate per i servizi essenziali. Locatelli (Css): “Serve molta cautela. Il governo incassa al Senato la fiducia sul Cura Italia (qui tutti i dettagli).

Ore 7,00 – Stretta sulle seconde case, droni e check-point. La Pasqua sarà blindata – L’Italia per Pasqua sarà blindata. Chiusi quasi ovunque supermercati e negozi alimentari, aperte solo edicole e farmacie, per togliere ai cittadini ogni giustificazione agli spostamenti se non situazioni di assoluta urgenza. E dunque, in teoria, in strada non dovrebbe esserci nessuno. Ma il meteo promette bel tempo e la gente comincia ad accusare la stanchezza di rimanere chiusi a casa. E allora posti di blocco a tappeto su strade e autostrade, elicotteri e droni in cielo, motovedette in mare per chi fosse tentato da una gita in barca. I controlli – è l’indicazione data dal Viminale ai prefetti – “devono garantire un presidio del territorio diffuso e percepibile dalla cittadinanza”. Insomma, gli italiani devono sentirsi sotto assedio per evitare che troppi “furbetti” vanifichino i risultati ottenuti e pregiudichino il cammino verso la graduale riapertura del Paese.

Ore 6,00 – Ciriaco De Mita colpito da malore: l’ex premier ricoverato in osservazione – L’ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, è stato ricoverato in osservazione presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. De Mita, 92 anni, è stato colto da un malore nel pomeriggio mentre si trovava all’interno della sua abitazione di Nusco, comune di cui è al secondo mandato di sindaco. Il trasferimento in ospedale si è reso necessario per svolgere precauzionalmente una serie di esami diagnostici. Le sue condizioni sarebbero buone.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

I medici morti per il Coronavirus hanno raggiunto quota 100. Ecco i loro nomi nell’articolo di TPI per ricordarli. Qui chi erano i medici morti combattendo il Coronavirus: 10 storie per ricordarli

Fiducia del Senato al decreto Cura Italia – Il governo ha incassato la fiducia sul decreto Cura Italia. Ora il provvedimento passa alla Camera.

Polemica sul titolo shock di Die Welt sui Coronabond: “La mafia in Italia aspetta i soldi dell’Ue” – Il quotidiano conservatore tedesco Die Welt chiede alla cancelliera Merkel di “stare attenta” a dare soldi all’Italia. Scoppia la polemica.

Conte alla Bbc: “Possibile qualche apertura entro aprile” – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista alla Bbc ha spiegato che “il blocco nazionale, imposto il 9 marzo, potrà allentato solo gradualmente”. “Dobbiamo scegliere i settori in grado di riavviare la loro attività. Se gli scienziati lo confermano, potremmo iniziare ad allentare alcune misure già entro la fine di questo mese”, ha affermato il capo del governo.

Arrestato imprenditore per turbativa d’asta in gara Consip – La Guardia di Finanza ha arrestato Antonello Ieffi, imprenditore di 42 anni di Frosinone, per turbativa d’asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture per una gara Consip (dal valore complessivo di oltre 253 milioni di euro) bandita d’urgenza per garantire l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale (come mascherine e guanti) e apparecchiature elettromedicali.

Nuova ordinanza in Sicilia: una sola uscita al giorno – Il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato una ordinanza (valida dal 10 al 13 aprile) che impone una nuova stretta contro il Coronavirus. Al centro del provvedimento, la facoltà di uscire “una volta al giorno e solo per un familiare”, oltre a un obbligo “condizionato” a indossare le mascherine “o altro adeguato accessorio” in tutti i luoghi in cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza.

Il Decreto Scuola è entrato ufficialmente in vigore – Il decreto legge sulla conclusione dell’anno scolastico durante l’emergenza Coronavirus è entrato in vigore. Si seguiranno due procedure differenti, a seconda del ritorno degli studenti nelle classi scolastiche prima o dopo il 18 maggio. In ogni caso, tutti gli studenti saranno ammessi alla maturità, anche in presenza di più insufficienze.

Potrebbero interessarti Ciriaco De Mita ricoverato ad Avellino dopo un malore Messa di Papa Francesco a Santa Marta streaming e diretta tv: dove vederla Coronavirus, Fontana: “Non potevamo istituire zona rossa Alzano e Nembro”

Locatelli: ecco come funzioneranno i test sierologici in Italia

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

1. ESCLUSIVO TPI – Parla la gola profonda dell’ospedale di Alzano: “Ordini dall’alto per rimanere aperti coi pazienti Covid stipati nei corridoi” /2.“Chiudere solo Codogno non è stato sufficiente, eravamo tutti concentrati su quello, ma i buoi erano già scappati dal recinto”: parla Rezza (ISS)

3.Contagio Coronavirus all’ospedale di Alzano: dopo l’inchiesta di TPI la Procura di Bergamo indaga per epidemia colposa /4. Lazio, 129 contagiati al Nomentana Hospital di Fonte Nuova: “Hanno spostato qui il focolaio di Nerola”

5. Calderoli a TPI: “La mancata zona rossa ad Alzano e Nembro ha determinato il disastro di così tante vittime in Italia”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO