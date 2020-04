Conferenza stampa Conte oggi 10 aprile | Diretta

Oggi, venerdì 10 aprile 2020, alle ore 14 circa il premier Giuseppe Conte tiene una nuova conferenza stampa (leggi qui dove seguirla in diretta e in streaming) per aggiornare gli italiani sull’emergenza Coronavirus e sull’accordo che l’Eurogruppo ha trovato nella serata di giovedì 9 aprile sul documento economico con cui l’Ue intende fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia di Covid-19. Ad annunciare la conferenza stampa, che inizialmente si sarebbe dovuta svolgere ieri, è stato lo stesso Conte sui suoi profili social. “Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà – ha scritto il premier – Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi”.

Coronavirus, il discorso integrale del premier Conte: “Fermiamo l’Italia”

Discorso Conte: di cosa parla il premier

Oltre a spiegare i dettagli dell’accordo che l’Eurogruppo ha trovato sul documento economico, il presidente del Consiglio dovrebbe annunciare anche un nuovo decreto che proroga le misure restrittive anti-Coronavirus attualmente in vigore fino a lunedì 13 aprile. Secondo quanto anticipato, le restrizioni dovrebbero essere prorogate fino al 3 maggio, poi, salvo imprevisti, dovrebbe prendere il via la cosiddetta Fase 2 con una graduale riapertura delle attività. Tuttavia, secondo indiscrezioni, qualche concessione il premier potrebbe annunciarla già nella giornata di oggi con la firma del nuovo Dpcm. Secondo quanto emerso, infatti, dal 14 potrebbero riaprire librerie e cartolerie, aziende che fabbricano macchine agricole, quelle che essiccano o lavorano il legno e forse anche i negozi di abbigliamento per neonati.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Le ultime notizie sull’epidemia di Coronavirus in Italia / 2. Il dirigente condannato, l’assessore incompetente, il direttore pentito. La catena di comando che poteva fermare il virus all’ospedale di Alzano Lombardo ma non l’ha fatto

3. ESCLUSIVO TPI – Parla un dipendente dell’ospedale di Alzano: “Ordini dall’alto per rimanere aperti coi pazienti Covid stipati nei corridoi” / 4. [Riservato TPI] “Vi prego fateci chiudere”: la lettera disperata del 25 febbraio scritta dal direttore dell’ospedale di Alzano alla direzione sanitaria

Potrebbero interessarti Interrogazione del PD sul caso RSA-Regione Lombardia. Mirabelli a TPI: “Scelte scellerate” Coronavirus, conferenza stampa Conte in streaming e diretta tv: dove vederla Il Coronavirus non è una livella: ecco la quarantena delle fragilità (di F. Salamida)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO