Contrariamente a quanto annunciato, non si terrà la conferenza stampa del premier Conte, inizialmente prevista per oggi, giovedì 9 aprile, alle ore 20,20. Il presidente del Consiglio, che secondo indiscrezioni avrebbe dovuto prorogare gli le misure anti-Coronavirus, dovrebbe parlare domani, venerdì 10 aprile.

Discorso Conte: di cosa parla il premier

Secondo numerose indiscrezioni, il presidente del Consiglio dovrebbe annunciare il prolungamento delle misure restrittive, attualmente in vigore fino a lunedì 13 aprile. Conte nel pomeriggio ha avuto un lungo colloquio in videoconferenza con le parti sociali, i rappresentanti di Confindustria, ma anche con le Regioni e i Comuni. Secondo quanto emerso, il premier avrebbe affermato che non ci sarebbero “ancora le condizioni di sicurezza per pensare ad una riapertura”. Inoltre, a quanto si apprende da fonti sindacali, il Conte avrebbe ipotizzato qualche limitatissima apertura per quanto riguarda i codici Ateco, soprattutto per quanto riguarda i settori collegati ad attività già operative.

I datori di lavoro nel corso della videoconferenza hanno dichiarato il loro stato di sofferenza, ma convengono sull’importanza prioritaria della salute. Gli ultimi numeri emersi nel corso del quotidiano bollettino diramato dalla Protezione Civile, infatti, evidenziano un calo dei ricoverati e un aumento dei guariti, ma mostrano ancora un alto numero di nuovi contagiati. Motivo per cui Conte sarebbe anche intenzionato ad istituire una commissione di esperti, tecnici e giuslavoristi per valutare insieme alle parti sociali le modalità per garantire la riapertura in sicurezza. Anche il ministro Boccia nel pomeriggio aveva dichiarato che non era ancora il momento di riaprire le aziende perché “dobbiamo mettere in sicurezza la salute degli italiani. Con la salute a rischio non c’è economia”.

