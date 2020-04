Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia è ancora in piena emergenza Coronavirus, nonostante negli ultimi giorni si sia registrato un calo sia dei nuovi contagiati che dei ricoveri. Secondo i numeri diffusi nel consueto bollettino della Protezione Civile sono 95.262 le persone attualmente positive al Covid-19, 17.669 i morti e 26.491 i guariti per un totale di 139.422 casi registrati. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,45 – Galli (ospedale Sacco di Milano): “Liberi in estate? Rischio ondata di ritorno” – “Mi auguro che ci si possa liberare del virus entro la prossima estate. Qualche buon segnale lo si intravede, a partire dalla minore pressione sui Pronto soccorso che per me è decisiva”. In un colloquio con Il Fatto Quotidiano, il professor Massimo Galli, direttore della malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, indica un orizzonte temporale lungo per l’uscita dall’emergenza e avverte sulla possibile riemersione di Coronavirus a partire dal prossimo ottobre: “Il rischio di una ondata di ritorno è quanto mai concreto, nulla esclude, infatti, che il virus continui a serpeggiare tra la popolazione”. Quanto ai nuovi contagi – spiega Galli – “non sono certo arrivati dall’estero, stavano sul territorio”. La ripartenza, dice, “dipenderà dalla capacità di spegnere questi fuochi”, oggi “il distanziamento sociale sta producendo gli effetti sperati. L’uscita però sarà lenta e su questo dovremo riorganizzare la ripresa”. Poi un avvertimento: “Nel caso drammatico dovessimo trovarci davanti a un nuovo focolaio sarà fondamentale dimostrare di aver imparato la lezione. E dunque dovremo subito circoscrivere il focolaio segnando a uno a uno tutti i contatti” e per questo scopo “è fondamentale che la medicina territoriale abbia una organizzazione tale da poter fare una indagine epidemiologica coinvolgendo medici di base e funzionari della medicina territoriale”. Un aspetto, quest’ultimo, che “è totalmente mancato in questa emergenza”, conclude il professor Galli.

Ore 07.40 – Nuova ordinanza in Sicilia: una sola uscita al giorno – Il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato una ordinanza (valida dal 10 al 13 aprile) che impone una nuova stretta contro il Coronavirus. Al centro del provvedimento, la facoltà di uscire “una volta al giorno e solo per un familiare”, oltre a un obbligo “condizionato” a indossare le mascherine “o altro adeguato accessorio” in tutti i luoghi in cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza. I parchi e le ville restano chiusi e lo Stretto rimane sorvegliato speciale. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti all’uso costante di mascherina; all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. La chiusura domenicale e nei giorni festivi si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci e per i prodotti editoriali. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni. Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e verso luoghi di villeggiatura. Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere andata e ritorno, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 6 alle 21.

Ore 07,15 – Nuova zona rossa in Campania, è l’ottava – Diventa il comune di Paolisi, nel Beneventano, l’ottava zona rossa della Campania per pericolo epidemico Coronavirus. L’ordinanza del presidente alla Regione, Vincenzo De Luca, è stata firmata dopo che l’Asl di Benevento ha segnalato l’esito dei tamponi fatti il 6 aprile scorso ad alcuni dei 2000 abitanti del comune; 17 persone sono già in sorveglianza sanitaria obbligatoria domiciliare e due sono ricoverate al San Pio di Benevento. Il nucleo del contagio è in una famiglia di proprietari e gestori di una attività produttiva del settore macellazione, sezionamento e confezionamento di prodotti avicoli situata al centro del paese che anche il cuore della Valle Caudina e confina con la provincia di Avellino. Per questo De Luca ha disposto il divieto di allontanamento dal territorio comunale, il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività di tutti gli uffici pubblici fatto salvo quelli che sono di pubblica utilità.

Coronavirus Italia | Ore 07,00 – Scoperta maxi-frode sulle mascherine a Torino – La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto il sistema truffaldino organizzato da un imprenditore trentaseienne di origini cinesi, titolare di un’azienda con numerosi punti vendita a Torino, che, approfittando della situazione emergenziale connessa alla diffusione del Covid-19, ha importato dalla Cina diversi containers con centinaia di migliaia di mascherine, fornendo alla dogana false dichiarazioni con il solo fine di garantirsi uno ‘svincolo’ rapido delle merci e, soprattutto, di superare eventuali operazioni di requisizione. L’azienda dell’imprenditore è stata perquisita: lì sono state sequestrate oltre 20mila mascherine filtranti per le quali, in sede di importazione, era stata falsamente indicata quale destinazione, alcuni comuni della provincia di Cuneo i quali, successivamente, le avrebbero destinate alla popolazione tramite la Protezione Civile. Ma altre 400.000 mascherine sono state rivendute ad aziende e privati in totale spregio delle direttive in questo momento in vigore. Le mascherine importate illegalmente dall’imprenditore cinese sono state rinvenute anche in un’impresa di Settimo Torinese. Qua i finanzieri hanno sequestrato oltre 25.000 dispositivi dove sulle scatole era ben chiara l’indicazione di destinazione: ‘Ospedale di Varese’. Il titolare dell’azienda è stato denunciato per ricettazione.

Ore 00,10 – Decreto Scuola in Gazzetta Ufficiale: è ufficialmente in vigore – La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legge sulla conclusione dell’anno scolastico durante l’emergenza Coronavirus. Si seguiranno due procedure differenti, a seconda del ritorno degli studenti nelle classi scolastiche prima o dopo il 18 maggio. In ogni caso, tutti gli studenti saranno ammessi alla maturità, anche in presenza di più insufficienze.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Conte: “Europa batta un colpo o addio sogno europeo” – In un’intervista alla Bild, il premier Giuseppe Conte ha dichiarato: “È interesse reciproco che l’Europa batta un colpo. Altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire che ognuno fa per sé. Ma impiegheremmo il quintuplo delle risorse per uscire dalla crisi e non avremmo garanzie di uscirne nel modo più efficace”.

Governo lavora al nuovo Dpcm – Secondo quanto si apprende il governo sta lavorando a nuovo Dpcm, che dovrebbe prolungare, almeno per quanto riguarda i cittadini, le misure restrittive anti-Coronavirus attualmente in vigore fino al 13 aprile. Nella giornata di oggi, ci sono state diverse riunioni tra i membri dell’esecutivo per un confronto sul possibile allentamento della stretta, ma al momento non ci sarebbe ancora alcuna decisione sulla data riguardo il prolungamento del lockdown né ci sarebbe un elenco delle prime fabbriche che potrebbero riaprire dopo Pasqua.

Coronavirus Italia | Il bollettino della Protezione Civile – È di 95.262 persone attualmente positive (+1.195), 17.669 deceduti (+542) e 26.491 guariti (+2.099), per un totale di 139.422 casi (+3.836) registrati fino ad ora in Italia, l’ultimo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese, fornito, come di consueto, dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Dei 95.262 attualmente contagiati, 28.485 (-233) sono ricoverati con sintomi, 3.693 (-99) si trovano in terapia intensiva, mentre 63.084 (1.527) sono in isolamento domiciliare. Continua, dunque, il calo dei contagi e dei decessi, anche se, rispetto a ieri, il numero dei nuovi positivi è tornato leggermente a salire. Oggi, inoltre, si segna un record per numero di guariti in un giorno: ben 2.099. Si conferma, inoltre, il segno meno sia per i ricoveri ospedalieri che per le terapie intensive. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 51.680 test a fronte dei 33.713 tamponi effettuati ieri e dei 30.271 dell’altro ieri. Il bollettino della Protezione Civile.

Ore 16,25 – Industriali del Nord: “Riaprire presto o motore si ferma” – “Se le quattro principali regioni del nord che rappresentano il 45% del pil italiano non riusciranno a ripartire nel breve periodo, il Paese rischia di spegnere definitivamente il proprio motore e ogni giorno che passa rappresenta un rischio in più di non riuscire a metterlo in marcia. Prolungare il lockdwon significa continuare a non produrre, perdere clienti e relazioni internazionali, non fatturare con l’effetto che molte imprese finiranno per non essere in grado di pagare gli stipendi del prossimo mese”: è questo l’appello congiungo di Confindustria Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto che chiedono al governo di concretizzare al più presto la “fase 2”. Gli industriali del Nord, dunque, chiedono di “definire una roadmap per una riapertura ordinata e in piena sicurezza del sistema economico del Paese”.

Coronavirus, Hub Covid hospital al Policlinico militare del Celio

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

