Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 9 aprile 2020:

Ore 09,20 – Olanda approva due mozioni contro Eurobond – Il Parlamento olandese ha approvato ieri sera due risoluzioni che chiedono al governo di non accettare gli Eurobond, su cui si sta discutendo in questi giorni nelle riunioni dell’Eurogruppo. L’Olanda, dal primo momento, si è detta contraria all’emissione dei cosiddetti Coronabond, spingendo perché la risposta europea al Coronavirus sia affidata al Mes. Le due mozioni presentate ieri in Parlamento (dal partito anti-Ue Forum per la democrazia e da alcuni deputati di vari schieramenti politici) non sono però vincolanti.

Ore 09,00 – Usa sospendono export mascherine – Gli Stati Uniti sospendono le esportazioni di alcuni dispositivi di protezione medica, tra cui guanti, mascherine e respiratori. La merce bloccata alla dogana verrà requisita fino a quando l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) non determinerà se debba essere tenuta nel Paese per combattere la diffusione del nuovo Coronavirus. Venerdì scorso il presidente, Donald Trump, aveva ordinato alla sua amministrazione di utilizzare tutti i mezzi legali necessari per mantenere negli Stati Uniti le forniture mediche molto richieste in tutto il mondo per affrontare l’epidemia, in particolare le mascherine N95, le ormai note Ffp2. L’azienda americana 3M, uno dei principali produttori mondiali di mascherine, ha annunciato lunedì di aver raggiunto un accordo con l’amministrazione Trump per consentirle di continuare a consegnare mascherine in Canada e nei paesi dell’America Latina nonostante le nuove restrizioni. Negli Usa è stato registrato intanto un triste record: quasi 2mila persone morte per due giorni consecutivi (1.973 e 1.939 morti). Il totale dei decessi è di 14.695. I contagi hanno superato quota 430.000.

Ore 08,15 – Altri 144 casi a Tokyo, nuovo record in Giappone – Si diffonde sempre più veloce la pandemia di Covid-19 in Giappone: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 144 contagi a Tokyo, nuovo record di aumento in un giorno nella capitale. Il bilancio totale ora è a 1.338 casi a Tokyo e almeno 5.480 in tutto il Paese, compresi i 712 casi che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess. I decessi sono 96, quattro in più rispetto a ieri.

Ore 8,10 – Spagna, è morto Miguel Jones, giocava nell’Atletico Madrid – E’ morto a Bilbao all’età di 81 anni Miguel Jones, ex attaccante dell’Atletico Madrid, malato da tempo di cancro e recentemente ricoverato con una polmonite da Covid-19. Lo ha annunciato l’Atletico Madrid attraverso un comunicato ufficiale. In 8 stagioni con la casacca madrilena, ha collezionato 129 partite, vincendo un campionato, 3 Coppe di Spagna e una Coppa delle Coppe. “Con la partenza di Jones, la famiglia dell’Atletico perde un altro dei simboli che hanno dato tutto per questo club dentro e fuori dal campo di gioco. Dal club, il presidente, l’amministratore delegato e il nostro consiglio offrono le loro sincere condoglianze a tutta la famiglia e agli amici”, ha scritto il club nel comunicato.

Coronavirus ultime notizie | Ore 07,45 – Gb verso proroga restrizioni fino a maggio – Le restrizioni agli spostamenti in Gran Bretagna, per arginare la pandemia di Covid-19, saranno probabilmente prorogate almeno fino a maggio. E’ quanto ci si attende dal prossimo vertice del Cobra. Il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, scrive Sky News, ha già escluso la possibile di sospendere la chiusura di pub, ristoranti, negozi e altre attività commerciali. Alcuni esponenti di primo piano del governo ritengono una riapertura possibile solo quando sarà dimesso il premier, Boris Johnson, attualmente ricoverato in terapia intensiva dopo aver contratto il virus.

Ore 07,03 – Brasile, muore un neonato di soli quattro giorni – Un neonato di soli quattro giorni, poisitvo al Covid-19, è morto a Natal, capitale dello stato del Rio Grande del Nord. Il bambino, nato prematuro venerdì scorso, ieri ha avuto una crisi respiratoria ed è morto. La madre è siolata in ospedale. Ma la vicenda è ancora all’esame delle autorità sanitarie, non è chiaro se il neonato sia nato on il Covid-19 o se sia stato contagiato subito dopo il parto.

Ore 07,00 – Pompeo, “Gli Usa sono quelli che fanno di più per Italia” – Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, assicura il massimo sostegno degli Stati Uniti all’Italia contro la pandemia di Covid-19. “Sono particolarmente affezionato agli italiani e voglio assicurare loro: nessun Paese vi aiuterà più di quello che faranno gli Stati Uniti. Annunceremo a breve altri interventi”, ha dichiarato in un’intervista concessa a otto giornalisti europei, per l’Italia il Corriere della Sera. “Non esiste alcun Paese che fornirà al mondo più aiuti e più assistenza di quanto faranno, in forme diverse, gli Stati Uniti. E questo vale anche per l’Italia”, ha risposto Pompeo alla domanda sul forte attivismo cinese nell’aiuto ai Paesi europei. “Noi continueremo ad aiutare l’Italia e a breve annunceremo altri interventi di assistenza diretta. Sarà un’azione molto significativa. Non credo che altri Stati saranno in grado di fare la stessa cosa. Mi piacerebbe che lo facessero. Noi vogliamo che arrivino molti soccorsi all’Italia. È la mia terra di origine, come si può notare dal mio cognome. E sono particolarmente affezionato all’Italia. È importante capire come potremo fare per ottenere il migliore risultato per i cittadini italiani”.

Coronavirus ultime notizie | Ore 00,02 – Un milione e mezzo di casi di Coronavirus e 87.706 morti nel mondo – Superata la soglia del milione e mezzo di contagiati nel mondo. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, i contagiati accertati sono 1.500.830. I morti sono 87.706 e i guariti sono 317.855. Il Paese con il maggior numero di decessi è ancora l’Italia con 17.669 vittime.

Usa, Trump: “Boris Johnson sta meglio” – “Sembra che le condizioni del premier britannico Boris Johnson, ricoverato in terapia intensiva con il coronavirus stiano migliorando”. Lo ha detto il presidente Donald Trump, rinnovando i suoi auguri di pronta guarigione all’amico Boris. “Speriamo che guarisca”, ha rimarcato Trump

Coalizione saudita annuncia tregua in Yemen. La coalizione a guida saudita che interviene in Yemen a sostegno delle forze governative ha annunciato un cessate il fuoco di 15 giorni per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Primi morti nelle favelas di Rio, si teme il peggio. Prime vittime di Coronavirus nelle favelas di Rio de Janeiro: sono morte 8 persone e adesso sale l’allarme che il contagio divampi in quartieri contrassegnati da un’elevatissima densità abitative e scarse, se non inesistenti, strutture sanitarie.

Francia, il lockdown andrà oltre il 15 aprile. Il lockdown in Francia andrà oltre il 15 aprile. Lo ha annunciato l’Eliseo. Il presidente Macron parlerà alla nazione lunedì prossimo, poco dopo le 20.

L’Etiopia dichiara lo stato d’emergenza. L’Etiopia ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare la pandemia di Coronavirus che finora nel Paese ha contagiato 55 persone e ne ha uccise due.

Coronavirus ultime notizie | Boris Johnson ancora ricoverato, risponde alle cure. Il premier britannico Boris Johnson, ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Londra, è cosciente e risponde bene ai trattamenti. Leggi la notizia completa.

Gli Usa sospenderanno i finanziamenti all’Oms. Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti sospendono i finanziamenti all’Oms, a causa della risposta dell’Organizzazione alla pandemia. “Non è il momento di tagliare fondi”, ha risposto l’Oms. La Francia assicura “pieno sostegno” all’Oms.

Il primo treno lascia Wuhan dopo 11 settimane di lockdown. Wuhan è stata riaperta e ai residenti è stato nuovamente concesso il permesso di uscire e viaggiare

Nuovo record di decessi negli Usa. I decessi per il coronavirus negli Stati Uniti sono stati 1.736 in 24ore. In base ai dati diffusi dalla Johns Hopkins University, il primato precedente Usa era di 1.344 morti registrati lo scorso 4 aprile.

