Le condizioni di salute di Boris Johnson, il premier britannico risultato positivo al Coronavirus e adesso ricoverato in terapia intensiva all’ospedale St Thomas di Londra, preoccupano tutto il mondo: in tanti, infatti, si chiedono come sta davvero il primo ministro inglese e se sia davvero in pericolo di vita. La notizia della sua positività al Covid-19 era arrivata il 27 marzo scorso, tramite un video caricato sul suo profilo Twitter.

Dopo dieci giorni di isolamento a Downing Street, Johnson era stato condotto in ospedale. Johnson ha incaricato il ministro degli Esteri, Dominic Raab, di sostituirlo “laddove sarà necessario”. Ieri sera (6 aprile 2020), poi, l’annuncio del ricovero nel reparto di terapia intensiva. Segnale, questo, che le condizioni di salute di Johnson si sono aggravate.

In queste ore i giornali britannici stanno cercando di ricostruire quali sono le reali condizioni di salute di Boris Johnson e a che punto sia arrivato il premier britannico nella sua lotta al Coronavirus. Ciò che è certo, al momento, è che il primo ministro inglese non ha la polmonite, come inizialmente si credeva. riferirlo è stato il portavoce del premier, che ha confermato che le condizioni di Johnson rimangono stabili e che il primo ministro è di buon umore.

In mattinata, inoltre, un’altra notizia che è filtrata dal Saints Thomas’s Hospital di Londra dopo la prima notte passata da Johnson in terapia intensiva è che BoJo sta ricevendo dell’ossigeno per aiutare la respirazione. Allo stesso tempo, però, è stato precisato che il premier “non è sottoposto a ventilazione forzata” e che quindi respira autonomamente. Il ministro dell’Ufficio del governo, Michael Gove, ha aggiunto inoltre che Johnson “ha una straordinaria energia, grande determinazione, un desiderio assoluto che le cose vadano avanti. È una forza della natura, un’esplosione di energia, determinato a fare del suo meglio per la patria che ama”.

