Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 8 aprile: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno, anche oggi, mercoledì 8 aprile 2020, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito nella consueta conferenza stampa delle ore 18 i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. Questi i nuovi dati aggiornati letti da Borrelli.

È di 95.262 persone attualmente positive (+1.195), 17.669 deceduti (+542) e 26.491 guariti (+2.099), per un totale di 139.422 casi (+3.836) registrati fino ad ora in Italia, l’ultimo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. Dei 95.262 attualmente contagiati, 28.485 (-233) sono ricoverati con sintomi, 3.693 (-99) si trovano in terapia intensiva, mentre 63.084 (1.527) sono in isolamento domiciliare.

Continua, dunque, il calo dei contagi e dei decessi, anche se, rispetto a ieri, il numero dei nuovi positivi è tornato leggermente a salire. Ieri, infatti, erano stati 880 i nuovi contagiati, il numero più basso registrato dal 10 marzo scorso, mentre i decessi registrati nella giornata di ieri erano stati 604. Tuttavia, oggi si registra il numero record di guariti: ben 2.009, non era mai stato registrato fino ad ora un numero così cospicuo in sole 24 ore di persone considerate guarite dal Covid-19. Si conferma, inoltre, il segno meno sia per i ricoveri ospedalieri che per le terapie intensive. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 51.680 test a fronte dei 33.713 tamponi effettuati ieri e dei 30.271 dell’altro ieri. Un numero elevato che potrebbe spiegare anche il leggero aumento dei positivi.

