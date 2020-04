Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua l’emergenza Coronavirus in Italia nonostante gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile indichino che l’epidemia ha finalmente iniziato la sua discesa. L’ultimo bilancio fornito da Angelo Borrelli, infatti, parla di 94.067 positivi, 17.127 morti e 24.392 guariti per un totale di 135.586 casi registrati. Ma l’attenzione e il livello di guardia resta ancora alta. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,00 – Ricciardi (Oms): “Animali domestici possono prendere il virus” – Gli animali domestici “non trasmettono il virus ma possono prenderlo. Un soggetto infetto è consigliabile che non stia vicino al proprio animale domestico. Non c’è alcuna prova ad oggi che un animale possa trasmettere il virus all’uomo”. Lo ha dichiarato ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio 2 Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consigliere del ministro della Salute Speranza. Sul fatto che il virus possa sopravvivere più di quindici giorni negli infetti, Ricciardi osserva: “Questo virus tende a permanere anche dopo la guarigione clinica. I pazienti devono essere testati anche dopo la guarigione clinica”.

Ore 07.25 – Ricciardi (Oms): “La fase due potrebbe iniziare dal centro-sud” – Il centro-sud potrebbe accedere alla fase due prima delle regioni del nord. Lo afferma Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, consigliere del Ministro della Salute Speranza, intervenuto ai Lunatici di Rai Radio2. “Oggi il centro-sud non ha raggiunto i livelli del nord – spiega – perché abbiamo preso delle decisioni molto dure nel limitare la mobilità”. Potrebbe riaprire prima? “Sì – dice Ricciardi – se noi riusciamo ad attivare una strategia di testing allargata e mirata, con un tracciamento tecnologico individuale, a quel punto possiamo liberare le persone che non hanno problemi, isolare per il loro bene le persone malate, e limitare il contagio. E naturalmente farlo in maniera differenziata. Se un’area ha una circolazione virale molto più intensa può avere misure differenti rispetto a un’area che ha minore circolazione di virus”.

Ore 07.00 – Speranza: “Fase 2? Ci vorrà tempo e gradualità” – Per la fase 2, dopo il lockdown, “dovremo immaginare un’organizzazione che ci consenta di uscire dal blocco totale, ma ci vorrà tempo e tantissima gradualità. Partiremo dalle cose più essenziali per la ripresa, quindi dalle attività produttive, ma in sicurezza. Poi, col massimo della gradualità, costruiremo delle modalità che riguardino coloro che non sono impegnati in tali attività essenziali”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Di Martedì su La7. Nella fase 2 “sarà importante investire sulla Medicina del territorio e sui Covid-Hospital per superare la struttura dell’ospedale ‘misto’. Inoltre, ci sarà una campagna di test diagnostici e test sierologici e punteremo sull’uso di nuove tecnologie con il lancio di una app che ci consenta una maggiore velocità nel tracciare i casi positivi”.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Sicilia: la fine dell’epidemia è prevista per il 22 aprile – Secondo i dati elaborati dall’Institute for Health Metrics and Evaluation, organizzazione indipendente della School of Medicine dell’Università di Washington, il prossimo 22 aprile la Sicilia “salvo un allentamento delle misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagiati” raggiungerà quota “zero decessi” e dunque la fine dell’epidemia di Coronavirus il prossimo 22 aprile. Il totale dei decessi registrati in Sicilia, secondo l’organizzazione, sarà di 205 morti al 4 agosto 2020. In una precedente proiezione, l’Ihme indicava una previsione di 139 decessi per la giornata di oggi, 7 aprile in un range di 129-155 morti. L’aggiornamento quotidiano della Regione Sicilia indicava una cifra di 125 morti, due in più rispetto a ieri. Leggi la notizia.

Iss: “Iniziata la discesa” – I dati forniti nel corso della conferenza stampa nella sede della Protezione Civile confermano che “dopo il plateau sembra esserci una discesa”: lo afferma Gianni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità. Rezza, tuttavia, ha sottolineato che “bisogna essere molto cauti e tenere a mente che questo virus resterà nella popolazione. Anche se arriviamo a zero non sarà tana libera tutti, bisognerà ingaggiare una dura lotta”.

Il bollettino della Protezione Civile – È di 94.067 positivi (+880), 17.127 morti (+604) e 24.392 guariti (+1.555) per un totale di 135.586 casi (+3.039) il nuovo bilancio inerente all’emergenza Coronavirus in Italia fornito dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso della consueta conferenza stampa. Dei 94.067 attualmente positivi, 28.718 (-258) sono ricoverati con sintomi, 3.792 (-106) si trovano in terapia intensiva, mentre 61.557 (+1.244) sono in isolamento domiciliare. Crolla, dunque, il numero dei nuovi contagiati: 880 a fronte dei 1.941 di ieri e dei 2.972 dell’altro ieri. Si tratta dell’incremento più basso registrato dal 10 marzo scorso. Continua, inoltre, il trend positivo per quanta riguarda gli ospedalizzati e i ricoverati nei reparti nelle terapie intensive, che oggi segnano entrambi un segno meno. I ricoverati in ospedale oggi sono -258, mentre ieri erano +79, mentre per quanto riguarda le terapie intensive per il quarto giorno consecutivo si registra un crollo delle presenze. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 33.713 test a fronte dei 30.271 realizzati ieri. Il bollettino della Protezione Civile.

Burioni contro l’Oms: “Sempre più deludente” – In una nota diramata nel pomeriggio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ancora una volta sottolineato che “non ci sono evidenze che l’uso di mascherine da parte di persone sane prevenga il contagio”. Una dichiarazione che ha non ha lasciato indifferente il virologo italiano Roberto Burioni che sul suo profilo Twitter ha commentato la notizia scrivendo: “Oms sempre più deludente. Mah”.

Gallera: “Il 22 febbraio già sapevamo dei casi di Coronavirus ad Alzano Lombardo”

Potrebbero interessarti Coronavirus, errori nei test: c’è chi torna positivo dopo 2 tamponi negativi Le zanzare possono trasmettere il Coronavirus? Umbria, incendio nella casa di Mario Draghi: nessun ferito

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. “In Lombardia non si potevano fare zone rosse, non si poteva fermare la produzione”: parla a TPI il presidente di Confindustria Lombardia / 2. Mancata chiusura di Alzano e Nembro, è polemica tra Conte e la Regione Lombardia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO