CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – I casi accertati di Coronavirus nel mondo sono ormai oltre 1,3 milioni. La pandemia, dopo essere nata in Cina, è divampata in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti e in Europa. Il premier britannico Boris Johnson, contagiato, è ricoverato dal 6 aprile in terapia intensiva, ma non è intubato. L’Italia è il paese che finora ha registrato il maggior numero di vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, oggi (8 aprile 2020):

Ore 08,00 – E’ morto il cantante John Prine, vincitore di due Grammy – E’ morto a 73 anni a Los Angeles, a causa delle conseguenze del Coronavirus, il cantante John Prine. Vincitore di due premi ai Grammy Awards, Prine viene considerato uno dei cantautori più influenti della sua generazione: persino Bob Dylan aveva dichiarato di essere un suo fan sfegatato. Era ricoverato in ospedale dal 26 marzo a causa dei sintomi compatibili con il Coronavirus. Prima del ricovero, si era messo in quarantena visto che la moglie, Fiona Pine, era risultata positiva.

Ore 07.20 – Cina, raddoppiano i casi di contagio: 62 in 24 ore – In Cina, in 24 ore, è quasi raddoppiato il numero degli infetti da nuovo coronavirus, a causa dell’aumento dei casi importati: ieri, i nuovi casi confermati, come ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale, sono stati 62 rispetto ai 32 del giorno precedente, la cifra più alta dal 25 marzo. Di questi 62, 59 sono importati. Il numero dei nuovi casi asintomatici è più che quadruplicato ed è arrivato a 137, anche qui la maggior parte (102) riguarda persone arrivate dall’estero. I contagi totali sono 81.802, mentre i decessi 3.333 decessi.

Ore 07.00 – Trump: “Gli Usa sospenderanno i finanziamenti all’Oms” – Gli Stati Uniti sospendono i finanziamenti all’Organizzazione mondiale della Sanità. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa sul Covid-19, criticando la risposta dell’Oms alla pandemia. Trump, durante il consueto briefing con i giornalisti, ha dichiarato anche di non aver letto la nota di allerta sul coronavirus del suo advisor per il commercio Peter Navarro risalente allo scorso gennaio. “Ho comunque agito seguendo il mio istinto”, ha spiegato il capo della Casa Bianca durante il briefing con la task force sul Covid-19. Secondo quanto anticipato da Axios e New York Times, in un documento datato 29 gennaio e indirizzato a Trump, Navaro aveva sottolineato i rischi posti dal Covid-19. Nei documenti, Navarro aveva chiesto in particolare che venisse introdotto un divieto di viaggio sulla Cina e altre misure di contenimento “aggressive”. Meno di un mese dopo, sempre per iscritto, aveva avvertito che c’era “una crescente probabilità di una pandemia vera e propria di Covid-19 che avrebbe potuto infettare fino a 100 milioni di americani con 1,2 milioni di morti”.

Ore 06.30 – Primo treno lascia Wuhan dopo 11 settimane di lockdown – E’ partito il primo treno da Wuhan, la città cinese origine della pandemia di coronavirus, dopo 11 settimane di lockdown. Wuhan è stata riaperta e ai residenti è stato nuovamente concesso il permesso di uscire e viaggiare.

Ore 06,00 – Nuovo record di decessi negli Usa: 1.736 in un giorno – Nuovo record di decessi per il coronavirus negli Stati Uniti: 1.736 in nella giornata di ieri. In base ai dati diffusi dalla Johns Hopkins University, il primato precedente Usa era di 1.344 morti registrati lo scorso 4 aprile.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO

A Wuhan finisce l’isolamento dopo 76 giorni – Subito dopo la mezzanotte, Wuhan ha rimosso le barriere erette il 23 gennaio scorso e ha terminato il proprio isolamento dopo 76 giorni. La città da cui è partita l’epidemia di Coronavirus ha riaperto i collegamenti stradali, marittimi, ferroviari e aerei. La gioia per la rimozione delle barriere è stata accolta con colpi di clacson degli automobilisti in attesa di partire.

Oltre 11 mila morti negli Usa – Negli Stati Uniti è stata superata la soglia degli 11mila morti secondo quanto emerso dagli ultimi dati aggiornati della John Hopkins University. Precisamente sono 11.008 i decessi, mentre i casi accertati di Coronavirus negli States ammontano a 368.449.

Regno Unito, 758 morti in un giorno – Altri 758 morti nelle ultime 24 ore in Regno Unito per il Coronavirus. Lo annuncia il servizio sanitario britannico NHS. Il totale dei decessi sale quindi a 5.655.

Il Giappone ha proclamato lo stato d’emergenza – Il premier giapponese Shinzo Abe ha proclamato lo stato d’emergenza per la regione di Tokyo e tutte le altre sei del Paese per contrastare la pandemia di Covid-19. L’emergenza durerà per un mese. “Ho deciso che la situazione fa temere per la vita delle persone e per l’economia. Sto dichiarando lo stato d’emergenza” ha detto Abe. Leggi anche: Ignorare il Coronavirus: pericoli, silenzi e omertà del “modello Giappone” (di Selvaggia Lucarelli)

Coronavirus: per Boris Johnson ossigeno ma non ventilatore – Il premier britannico Boris Johnson, che ha passato la notte in terapia intensiva, sta ricevendo ossigeno al Saints Thomas’s Hospital di Londra per aiutare la respirazione, ma “non è sottoposto a ventilazione forzata”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Conte risponde a TPI e scarica Fontana: “Se la Lombardia avesse voluto, avrebbe potuto tranquillamente fare la Zona Rossa ad Alzano e Nembro” / 2. La Regione Lombardia risponde a Conte: “Zona Rossa ad Alzano e Nembro chiesta il 3 marzo”

3. Ignorare il Coronavirus: pericoli, silenzi e omertà del “modello Giappone” (di Selvaggia Lucarelli) / 4. Boris Johnson in terapia intensiva per Coronavirus

