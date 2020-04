Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Non si arresta la pandemia di Coronavirus nel mondo: sono oltre 90mila i morti registrati in tutto il globo a causa dell’epidemia, mentre i casi accertati di Covid-19 hanno ormai abbondantemente superato il milione e mezzo. Dal Regno Unito, intanto, arrivano buone notizie con il premier britannico Boris Johnson che nella serata di ieri, giovedì 9 aprile, è uscito dalla terapia intensiva. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 10 aprile 2020:

Ore 8,20 – In Germania quarantena per chi arriva dall’estero – Per far fronte alla pandemia di coronavirus, entra oggi in vigore in Germania la quarantena domiciliare obbligatoria di 14 giorni per quanti entrano nel paese, tedeschi o stranieri. Oltre a porsi in isolamento volontario presso la propria abitazione, quanti entrano in Germania dovranno comunicare alle autorita’ del paese se sono stati contagiati dal coronavirus. Sono esentati dalla quarantena domiciliare i lavoratori transfrontalieri, quanti giungono in Germania per «appuntamenti di lavoro urgenti», i trasportatori di merci e il personale sanitario.

Ore 7,45 – Morto il medico che chiese a Johnson più sicurezza – Il dott. Abdul Mabud Chowdhury, specialista di urologia all’ospedale di Homerton nel quartiere di Hackney (Londra est), è morto a 53 anni dopo aver contratto la malattia e senza avere alcuna patologia pregressa, per lo meno conosciuta. Era risultato positivo 15 giorni fa. Il 18 marzo scriveva su Facebook: “Abbiamo bisogno urgentemente di materiale protettivo”.

“Caro e rispettato primo ministro”, scriveva su Facebook lo scorso 18 marzo, “per favore, faccia arrivare urgentemente mascherine e altro materiale protettivo per metterle a disposizione di ogni operatore della sanità britannica. Si ricordi che siamo lavoratori specializzati ma anche esseri umani che meritano di vivere in buona salute con la propria famiglia. Riceviamo tanto affetto e sostegno dai cittadini e dalle istituzioni, ma questo non basta”.

Ore 7,40 – Filippine, muore neonato di 23 giorni – Un neonato di 23 giorni, morto 5 giorni fa nelle Filippine, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco di Lipa, circa 70 Km a sud della capitale Manila, sui social network. Si tratta di una delle vittime accertate più giovani del virus: in Brasile era nei giorni scorsi morto un piccolo di soli 4 giorni, nato prematuro, e anche un bambino di 5 mesi in Bolivia dopo una settimana in rianimazione. L’ultimo bilancio del coronavirus nelle Fillippine, che stanno osservando un lockdown particolarmente duro con la possibilità per la polizia di sparare a chi non rispetta l’isolamento, è di 4.076 casi e 203 vittime

Ore 7,30 – Viceministro tedesco: “Non si esce dalla crisi senza l’Europa” – Per il viceministro degli Esteri tedesco con delega alla Ue Michael Roth, “servono molti soldi” per finanziare la risposta all’emergenza. “Bisogna coordinarsi sull’uscita dalle misure restrittive”, altrimenti le frontiere resteranno chiuse a lungo.

Ore 7 – Primo caso registrato in Yemen – Un giorno e mezzo dopo l’annuncio della tregua in Yemen, il paese certifica il primo caso di contagio da coronavirus. Come ha annunciato una nota ufficiale, il primo contagio si è registrato in una provincia del sud controllata dal governo. Nelle scorse settimane, era stato lanciato l’allarme sull’ impatto “catastrofico” che avrebbe avuto l’eventuale diffusione del Covid-19 in un paese così duramente provato da 5 anni di guerra, che secondo l’Onu affronta “il peggior disastro umanitario del pianeta”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO

Boris Johnson uscito dalla terapia intensiva – Migliorano le condizioni di salute del premier britannico Boris Johnson. Secondo la Bbc, infatti, il primo ministro è uscito dalla terapia intensiva del St Thomas’s Hospital. La notizia è stata confermata anche da Downing Street che ha spiegato che Johnson è stato “riportato in reparto dove verrà strettamente monitorato nella prima fase della sua ripresa”.

Eurogruppo: c’è margine di accordo ma serve ok di Olanda e Italia – Ancora non è ripresa la riunione dell’Eurogruppo. Secondo quanto emerso ci sarebbero i margini per un accordo tra le parti ma è necessario che Olanda e Italia facciano un passo indietro rispettivamente sulla condizionalità del Mes che da parte dell’Italia sugli Eurobond. Leggi la notizia completa.

Nel Regno Unito altri 881 morti – Le autorità britanniche hanno annunciato il decesso di altre 881 persone contagiate del Coronavirus, che porta il numero totale delle vittime a 7.978. Il ministro degli Esteri Dominic Raab ha avvertito che nel Paese “non è stato ancora raggiunto il picco dell’epidemia”.

La Cina elimina i cani dalla lista degli animali commestibili – La Cina ha deciso di eliminare i cani dalla lista degli animali commestibili, classificandoli come “animali domestici”. La nuova classificazione è apparsa sull’ultima lista pubblicata dal ministero dell’Agricoltura di Pechino e si tratta della prima volta che viene operata questa distinzione in Cina. Leggi la notizia completa.

In Thailandia una donna si è riammalata una seconda volta – Una donna in Thailandia ha contratto il Coronavirus per la seconda volta, una settimana dopo la guarigione dalla prima infezione. Lo svela il quotidiano locale Thai Rath, citando il dipartimento della Salute di Chaiyaphum, nel Nord-Est del Paese. La donna, 38enne, si era ammalata dopo essere tornata da un viaggio all’estero, a inizio marzo. Il 12 marzo si era sottoposta a tampone ed era risultata negativa. La paziente ha trascorso più di due settimana in ospedale ed è stata dimessa a seguito di tre tamponi negativi. Poi, a inizio aprile, ha iniziato ad accusa mal di gola ed ha effettuato un nuovo test, che è risultato positivo.

Potrebbero interessarti Coronavirus, ecco come si diffonde un solo colpo di tosse: la simulazione 3D Coronavirus, l’allarme dell’Oms: “In Africa 5 posti letto per ogni milione di persone” Eurogruppo, trovato l’accordo su documento economico: ecco cosa prevede

Coronavirus, Pyongyang deserta ma la Corea del Nord nega casi

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI – Parla la gola profonda dell’ospedale di Alzano: “Ordini dall’alto per rimanere aperti coi pazienti Covid stipati nei corridoi” / 2. Coronavirus, dopo 30 anni torna a vedersi l’Himalaya grazie al calo dell’inquinamento in India

3. Coronavirus, la Nuova Zelanda lo ha quasi sconfitto in due settimane: ecco come / 4. Coronavirus, bufera in Olanda: “Inutile salvare anziani obesi e fumatori, moriranno entro due anni”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO