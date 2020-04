Coronavirus, in India torna a vedersi l’Himalaya

Mentre prosegue il lockdown imposto per fermare la diffusione del Coronavirus in India, i livelli di inquinamento in gran parte del paese sono fortemente diminuiti. Alcuni residenti nell’India settentrionale hanno fotografato la catena dell’Himalaya innevata a 200 chilometri di distanza. Erano 30 anni che non si vedeva così.

