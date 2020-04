Coronavirus, bufera in Olanda: “Inutile salvare anziani obesi e fumatori, moriranno entro due anni”

Il presentatore Jort Kelder, seguito da oltre 280 mila follower su Twitter, parlando del Coronavirus ha commesso una grandissima gaffe, per la quale ha chiesto prontamente scusa, un gesto che non ha potuto però cancellare la potenza delle sue parole. Il presentatore televisivo, molto conosciuto in Olanda, ha detto la sua durante un’intervista alla radio locale, Omrop Fryslân: “Stiamo salvando gli ottantenni obesi che fumano. È bene bilanciare gli interessi, chissà quanti danni economici comporterà il salvataggio di persone che sicuramente potrebbero morire entro due anni”.

Amico stretto del Primo Ministro Mark Rutte, il presentatore televisivo – 55 anni – è stato immediatamente messo alla gogna mediatica. Sui social è scoppiata senza freni la polemica contro Kelder e le sue parole. “Perché non vai a fare volontariato in una casa di cura così almeno ti rendi utile?” questo è uno dei tanti commenti che si leggono su Twitter.

Il giornalista, messo all’angolo, ha provato ad arginare i danni spiegando al quotidiano olandese Algemeen Dagblad: “Non stavo suggerendo di uccidere anziani obesi. Cerchiamo di aiutarli, ma prestiamo anche attenzione all’economia. Pensiamo sempre alla salute, ma siamo sicuri che sia prioritaria rispetto all’economia?”.

