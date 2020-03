Rubano un quadro di Van Gogh in Olanda: il museo era chiuso causa Coronavirus

Olanda, quadro di Van Gogh rubato dal museo: era chiuso per Coronavirus

Il “Giardino della canonica di Neunen in primavera” di Vincent van Gogh è stato rubato. Il quadro era stato concesso in prestito dal Groninger ed era esposto al Singer Laren. La scomparsa del dipinto è stata registrata nella notte tra domenica e lunedì, il museo era chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus. Prima della chiusura, il museo Singer Laren ospitava una mostra dal titolo “Specchio dell’anima” ed esponeva opere di artisti da Torop a Mondrian (oltre a van Gogh) in collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam.

Secondo i media locali, i ladri avrebbero sfondato una porta a vetri del museo intorno alle 3 di notte. Appena scattato l’allarme, la polizia si sarebbe catapultata al museo ma, all’arrivo degli agenti, i ladri erano già scappati con il bottino.

Rubato quadro di van Gogh: il direttore del museo “sconvolto e arrabbiato”

Il direttore del museo, Jan Rudolph de Lorm, è “arrabbiato, sconvolto e triste. Perché specialmente in questi giorni scuri, sento fortemente che l’arte è qui per confortarci, ispirarci e guarirci”. Poi ha aggiunto: “È un dipinto bellissimo e commovente di uno dei nostri più grandi pittori, rubato alla comunità. L’arte è lì per essere vista e condivisa da noi. Questo quadro deve tornare qui al più presto”. Andreas Blühm, direttore del Groninger, ha aggiunto: “Speriamo che il quadro ci venga restituito il più presto possibile e integro”.

Il quadro risale al 1884, quando van Gogh era con i suoi genitori a Neunen: suo padre officiava nella chiesa che il pittore ha raffigurato nel dipinto come pastore protestante. Il quadro è nato come un regalo per la madre. Quando poi il padre morì, nel 1885, l’artista modificò il dipinto: essendo molto legato al giardino, in una lettera al fratello Theo spiegò: “Ho fatto anche uno studio dello stagno nel giardino della casa in autunno. Questo luogo è senza dubbio adatto per un dipinto”.

Leggi anche:

1. Una storia d’amore nata ai tempi del Covid-19: lei balla sul tetto, lui trova un modo originale per corteggiarla / 2. Coronavirus, i disegni dei tatuatori all’asta per sostenere gli ospedali di Bergamo

Potrebbero interessarti "I libri non vengono considerati necessari, dal governo nessun aiuto" "Nessuno si salva da solo", la nuova opera di Tvboy Libri da leggere durante la quarantena per sentirsi meno soli