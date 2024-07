Un libro di corsa – Tell me lies

Cosa sei disposto a fare per amore? Tell me lies è la storia di Lucy e Stephen. Lui è un sociopatico, narcisista e manipolatore. Lei, ovviamente non è una santa, ma per stare con lui manda all’aria i suoi progetti e per proteggerlo fa soffrire gli altri. Bella coppia eh?

A legarli è l’attrazione fisica e per lui anche il fatto che Lucy lo idolatra. Lei, invece, è veramente innamorata di Stephen. Gli ha perdonato i vari tradimenti e le bugie.

Un libro che, secondo me, ti fa riflettere su quanto i sentimenti sono ciechi e irrazionali.