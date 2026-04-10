Fare l’amore con chatbot: com’è cambiata l’intimità ai tempi dell’algoritmo

Le dating app nascono con la promessa di facilitare gli incontri, ma spesso producono l’effetto opposto. Lo raccontava di recente un’amica: profilo dopo profilo, ci si ritrova immersi in schermate dettagliatissime che elencano opinioni, interessi, paure, abitudini. Un eccesso di informazioni che può spegnere sul nascere la curiosità e svuotare il piacere della scoperta. Così, ancora prima di incontrarsi, molte possibilità vengono escluse per una serie di dettagli (forse) irrilevanti, e l’amore, invece di nascere dall’imprevisto, appare più come un processo di selezione che di apertura a nuove opportunità.

Da un lato, queste piattaforme incoraggiano la ricerca di somiglianze: valori condivisi, stili di vita affini, prospettive allineate. È un processo che conosciamo già, con il tempo tendiamo naturalmente a circondarci di chi ci somiglia. Ma online il meccanismo si irrigidisce: la selezione diventa un setaccio a maglia fine, attraverso cui sorpresa e differenza non passano, e se dal vivo le sfumature inattese possono stimolare curiosità, online finiscono per essere motivo di esclusione.

L’illusione del controllo

La possibilità di impostare decine di parametri – dal segno zodiacale alla professione, dalle idee politiche al desiderio di avere figli – sembra offrire controllo. In realtà lo limita. Ciò che dovrebbe favorire l’incontro può trasformarsi in un gioco di riflessi, dove si finisce a inseguire una copia di sé stessi. Per chi è già selettivo per natura, questa abbondanza di filtri diventa persino controproducente: nessuno sembra mai adatto. Eppure, fuori dallo schermo, molte delle persone che oggi si scartano avrebbero forse altre possibilità: forse perché dal vivo entrano in gioco fattori che nessun algoritmo può prevedere – l’attrazione immediata, la chimica, il linguaggio del corpo?

Inoltre, se nella vita reale emergono le incompatibilità, in molti casi, le più piccole si superano con la frequentazione e il contatto quotidiano. Nel contesto digitale, però, il processo tende a interrompersi prima: un’informazione che non corrisponde alle nostre aspettative può diventare un criterio sufficiente per escludere una conoscenza potenziale. Ma le dating app sono solo l’inizio.

Finta intimità

Sempre più persone si rivolgono ad altre forme di interazione, tra il desiderio di novità e la fatica di processi spesso percepiti come ripetitivi. C’è chi trova compagnia in chatbot progettati per conversare e accogliere le emozioni dell’utente: sistemi come Replika o Character.AI non si limitano a rispondere ma modulano il tono, apprendono, apparentemente riconoscono emozioni. Alcuni utenti raccontano di sentirsi compresi come mai era successo con un partner umano, instaurando routine di dialogo che diventano parte della quotidianità.

Recenti studi segnalano però un contraccolpo: l’illusione di intimità può dare sollievo momentaneo, ma riduce le occasioni di socializzazione reale. Se i chatbot rispondono a bisogni profondi – vicinanza, riconoscimento, ascolto – non sempre aiutano a sviluppare quelle competenze relazionali che nascono solo dal confronto diretto: la gestione del conflitto, la disposizione alla vulnerabilità, la reazione all’imprevisto.

La realtà virtuale, invece, porta il discorso ancora più in là. Piattaforme come VRChat permettono di vivere esperienze intime con avatar che possono incarnare identità fluide, corpi ideali o versioni alternative di sé. Studi etnografici mostrano che questi spazi possono essere liberatori, soprattutto per chi esplora identità sessuali o di genere non convenzionali: offrono la possibilità di sperimentare desideri e relazioni che nella vita offline sarebbero difficili o impossibili.

Ma anche qui l’ambivalenza è evidente: l’intimità immersiva elimina molti elementi tipici dei rapporti umani – il contatto fisico, i compromessi, le zone d’ombra – e crea aspettative difficili da tradurre nel quotidiano. Il rischio è che le esperienze virtuali, pur intense, accentuino la distanza tra mondi digitale e reale.

Contraddizioni e stereotipi

Oltre agli strumenti e alle piattaforme, conta anche il contesto culturale in cui li usiamo. In molte città, la vita accelerata e frammentata rende più difficile coltivare relazioni lunghe e stabili; la tecnologia risponde a questa mancanza offrendo scorciatoie, tempi rapidi, gratificazioni immediate. Ma allo stesso tempo riflette e amplifica le contraddizioni del nostro vivere sociale: l’ansia di non restare indietro, la paura di perdersi occasioni, il bisogno di definire in fretta chi ci sta davanti.

In questo scenario, la tecnologia non si limita a facilitare gli incontri: li ridefinisce. Gli algoritmi non si limitano a presentare potenziali partner, ma orientano i desideri, suggeriscono comportamenti, stabiliscono chi merita attenzione e chi no. Diventano veri e propri attori sociali, partecipando alla costruzione di ciò che consideriamo attraente o accettabile.

Anche la dimensione di genere si intreccia con questa trasformazione. Le piattaforme riflettono, spesso senza volerlo, i valori di chi le progetta: team prevalentemente maschili possono riprodurre stereotipi – corpi ipersessualizzati, ruoli binari accentuati – mentre al tempo stesso gli stessi spazi digitali aprono possibilità inedite per comunità queer e non binarie, che possono ridefinire identità e relazioni su basi più fluide e personali.

La psicologia delle relazioni digitali mostra bene questa tensione: la gratificazione immediata e il controllo possono rafforzare il senso di sicurezza, ma può generare un bisogno costante di conferme, isolamento, ansia sociale. È un terreno complesso, dove la tecnologia può diventare tanto strumento di emancipazione quanto fonte di nuove fragilità.

Un problema di integrazione

Eppure, non si tratta di demonizzare. Le esperienze digitali possono aprire possibilità creative: relazioni a distanza che funzionano, percorsi identitari che trovano finalmente uno spazio, nuove forme di sostegno emotivo. Si tratta di trovare un modo per integrare questi strumenti, lasciando che arricchiscano, e non sostituiscano, la complessità delle relazioni reali.

In fondo, amore e desiderio sono sempre stati plasmati dai mezzi della loro epoca: dalle lettere alle telefonate, dai messaggi ai social. La novità di oggi è che l’algoritmo non si limita a mediare, ma diventa interlocutore, filtro e specchio dei nostri desideri. Ci invita a chiederci non solo cosa cerchiamo negli altri, ma come impariamo a definire noi stessi.

Essere intimi oggi significa abitare un territorio nuovo: un paesaggio fatto di dati e schermi, che moltiplica possibilità e solitudini, che offre libertà di sperimentare ma può anche irrigidire o creare dipendenza. Forse non si tratta di stabilire se queste connessioni siano autentiche o meno, ma di comprendere realmente cosa raccontano di noi: delle nostre paure di restare soli, del bisogno di riconoscimento, del desiderio di sentirci visti e compresi. Perché il modo in cui oggi cerchiamo l’altro – anche dentro un algoritmo – parla soprattutto di noi, e del tempo che stiamo vivendo.