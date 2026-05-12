La lotta quotidiana che coinvolge tutti i Paesi in cui si combatte la libertà e la discriminazione di genere è uno dei temi fondamentali su cui si basa la sedicesima edizione del WeWorld Festival, dal 15 al 17 maggio a BASE Milano, con il racconto in prima persona di contesti di guerra in cui le donne affrontano disuguaglianze amplificate tra diritti negati e vulnerabilità crescenti che hanno sempre al centro il corpo delle donne.

Il tema di quest’anno è: Unite e plurali meglio parlarne prima che mai – un invito a creare spazi di dialogo capaci di attraversare differenze: dai corpi alla maternità, dalla sessualità all’educazione affettiva, dall’indipendenza economica alle nuove maschilità, fino al contrasto alle disuguaglianze di genere. Tre giorni di talk, mostre, teatro, musica completamente gratuiti, per rimettere al centro dell’attenzione i diritti delle donne e delle nuove generazioni.

Un racconto di memoria, coraggio e libertà

Fra gli eventi più attesi (il 16 maggio ore 11.00 Room 2100) il monologo teatrale, “Il Cuore Inverso”diritti conquistati con tanti sacrifici sono fragili e vanno difesi giorno dopo giorno, scritto da Nando Vitali, diretto da Paolo Vanacore, prodotto da Nomade Film, in cui l’attrice e cantante napoletana Carmen Di Marzo, (vista ultimamente nella fiction Rai – Roberta Valente, notaio in Sorrento), veste i panni di Lauretta che a vent’anni, dopo l’armistizio dell’8 settembre e dopo l’arresto e la morte della madre, aderisce a una brigata partigiana. Un monologo che dà voce alla giovane staffetta partigiana, intrecciando la sua storia a quella delle oltre 50mila donne protagoniste della Resistenza, troppo spesso dimenticate. Un racconto di memoria, coraggio e libertà, in cui la bicicletta diventa simbolo di pace e resistenza femminile. Lo spettacolo è dedicato alla memoria di Iole Mancini, ultima staffetta partigiana.

«Su oltre 50mila staffette partigiane, solo 37 sono state riconosciute con medaglie al valore – ci racconta Carmen Di Marzo – e non poteva esserci palcoscenico migliore del ​WeWorld Festival per mettere in scena Il Cuore Inverso. Perché, diciamolo, senza le donne la resistenza​ non sarebbe stata la stessa. Eppure vengono raccontate poco e male, mentre partigiani e partigiane hanno combattuto insieme per il bene comune, avevano fiducia l’uno nell’altro ​e insieme, sono arrivati​ a liberare l’Italia. Una libertà di cui stiamo godendo ancora oggi».

Il talk

Dopo lo spettacolo, il WeWorld Festival propone un talk: DAL VOTO AL POTERE: 80 ANNI DI CITTADINANZA DELLE DONNE Dal 1946 a oggi: diritti conquistati, diritti da difendere.

«È importante che ci sia questo dibattito dopo lo spettacolo – ci dice Carmen Di Marzo – Perché i diritti che abbiamo conquistato ​con tanti sacrifici sono fragili e vanno difesi giorno dopo giorno. Ancora oggi una donna politica​, una donna ​medico, ingegnere, subisce un certo ​pregiudizio, c’è chi non si fida. C’è tanta discriminazione. E questo​ minaccia costantemente i diritti conquistati. Tutto questo si combatte con l’attivismo, smettendo di girarsi dall’altra parte. Sono importanti ​gli spettacoli che possano parlare ai giovani, le canzoni, gli incontri​, ma soprattutto riempire le piazze e non stancarsi mai di gridare la nostra opinione​, perché la lotta di una sono le lotte di tutte».