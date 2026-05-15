Fondazione Fs: celebra i 50 anni dalla fine della trazione trifase in Italia

A cinquant’anni dalla sua dismissione, la trazione trifase torna seppur simbolicamente ad Acqui Terme, con numerose iniziative programmate a partire da sabato 23 a domenica 24 maggio 2026, per rievocare una stagione di straordinaria innovazione tecnologica, uno dei capitoli più significativi dell’evoluzione ferroviaria italiana.

L’evento è promosso ed organizzato da Fondazione FS Italiane, nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio storico e tecnico ferroviario, in collaborazione con la Città di Acqui Terme, TrenoClub Savona, FS Treni Turistici Italiani, DUEGI Editrice, Museo Ferroviario Piemontese, DLF Nazionale e CIFI.

Le celebrazioni si apriranno sabato 23 maggio con un treno storico che partirà alle 7.50 dalla stazione di Milano Centrale diretto ad Alessandria e Acqui Terme. Nella stazione di Alessandria saranno aggiunte in composizione al convoglio due locomotive trifase per rievocare l’ultimo viaggio del 1976. Alle ore 11.00 con l’arrivo del treno storico sul 1° binario della stazione di Acqui Terme, sarà scoperta una targa commemorativa, alla presenza delle autorità locali e dei vertici del Gruppo FS.

A seguire presso il Movicentro, ex magazzino merci di stazione, è previsto un momento istituzionale con video immersivi, testimonianze di ex ferrovieri, esposizione delle targhe originali delle locomotive trifase, mostra fotografica e plastici ferroviari, oltre a un annullo filatelico dedicato.

Previsti anche due momenti di approfondimento: nel pomeriggio di sabato 23 maggio il convegno “A 50 anni dal Trifase”, con presentazione dell’omonimo volume edito da DUEGI Editrice; domenica 24 maggio, un intervento tecnico-divulgativo a cura del CIFI con inizio alle ore 11.

Per celebrare questo importante traguardo, Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani hanno inoltre applicato a due locomotive E.464 una livrea commemorativa, già in circolazione su alcune delle più suggestive linee turistiche italiane.

La mostra fotografica e l’esposizione modellistica resteranno aperte fino al 31 maggio. Nelle giornate del 23 e 24 maggio l’accesso al pubblico sarà dalle ore 10.00 alle 18.00; dal 25 al 31 maggio saranno previste aperture dedicate alle scuole su prenotazione.

Per maggiori informazioni in ordine al programma di dettaglio è possibile consultare il sito internet: https://www.fondazionefs.it/it/notizie-aggiornamenti/2026/4/20/trifase-50–a-50-anni-dalla-fine-della-trazione-elettrica-trifas.html.

I biglietti per viaggiare a bordo del treno storico rievocativo del 23 maggio da Milano ad Alessandria e Acqui Terme sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia o su www.fondazionefs.it