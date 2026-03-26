Roma Diffusa a San Lorenzo: l’abbraccio creativo che risveglia l’anima del quartiere

Si è conclusa questa bella ed interessante edizione di Roma Diffusa a San Lorenzo che vibra di una vitalità elettrica che trasforma ogni vicolo in un manifesto di libertà espressiva dove il design e l’arte abbandonano i piedistalli per mescolarsi alla polvere delle officine e al respiro di un quartiere che non dorme mai celebrando la materia nuda e il lavoro manuale attraverso l’apertura di santuari privati solitamente inaccessibili in un’opera di rigenerazione collettiva che è stata resa possibile grazie al supporto fondamentale e alla visione di Soho House che ha creduto profondamente nel potenziale di questa manifestazione.

Questo il racconto della passeggiata introduttiva organizzata per i giornalisti.

Il cuore pulsante di questa rivoluzione si avverte varcando la soglia dello studio di Pietro Ruffo dove la cartografia e la storia si intrecciano in visioni monumentali che sembrano respirare insieme alle mura del rione portando il visitatore in una dimensione dove il tempo si ferma e la precisione del segno diventa preghiera laica. Non lontano l’ironia colta e la genialità di Gianni Politi irrompono nel tessuto urbano scardinando le certezze del quotidiano con la sua capacità unica di leggere il reale attraverso lenti deformanti eppure verissime mentre l’energia dello studio Politi diventa un polo magnetico per chiunque cerchi una narrazione che sappia far sorridere e riflettere allo stesso tempo senza mai cadere nel banale. La ricerca si fa poi scultorea e profonda alla Galleria Materia dove il lavoro di Stefano Canto interroga il paesaggio e l’architettura scavando nelle radici del cemento e della memoria per restituire opere che sono cicatrici di rara bellezza capaci di dialogare con la storia operaia di San Lorenzo in un cortocircuito emozionale tra passato e futuro. Gli artisti che hanno aderito a questa chiamata collettiva non si sono limitati a esporre le proprie opere ma hanno letteralmente smontato i propri laboratori per mostrare il cuore meccanico della creazione partendo dalle sperimentazioni di designer che qui trovano un’eco ancestrale nel recupero della materia povera e nel rispetto per le risorse locali che definisce la nuova estetica della capitale. Ogni porta che si apre è un invito a scoprire universi paralleli come le installazioni luminose che dialogano con le ombre dei vecchi lotti popolari creando contrasti violenti e bellissimi capaci di risvegliare i sensi intorpiditi dalla velocità del quotidiano mentre si cammina lungo percorsi che celebrano l’artigianato d’avanguardia dove il ferro battuto incontra la stampa digitale e la ceramica si fonde con materiali di recupero in un ciclo infinito di rinascita.

Non c’è un momento di sosta in questa narrazione fluviale che attraversa la storia del quartiere per proiettarlo verso un futuro dove la comunità è l’unico vero motore del cambiamento perché Roma Diffusa a San Lorenzo non è un evento da consumare ma un’esperienza da abitare con il corpo e con la mente restando sospesi tra il ricordo delle lotte passate e la speranza di una rigenerazione che non cancelli la memoria. Il viaggio prosegue senza soluzione di continuità tra le pareti affrescate dai nuovi murales e le opere site-specific di talenti che occupano gli spazi interstiziali tra i palazzi dove il vuoto diventa pieno e il silenzio si fa musica grazie a performance sonore che catturano i rumori della strada per restituirli sotto forma di armonie industriali. Allo storico bar Marani troviamo una delle due tappe della mostra diffusa dal titolo “Il Buco nella Testa” a cura di Gianni Politi che coinvolge ben sei artisti emergenti con le loro opere esposte tra gli storici esercizi commerciali di San Lorenzo. Sono presenti i lavori di Regina Fernandez Moreno esposti sulla terrazza esterna. Nella Macelleria Giudo Enrico invece è esposta un’opera dell’artista Samuel Price e il contrasto tra l’arte e la carne genera un effetto unico . La forza di questa manifestazione risiede nella sua capacità di essere ovunque permettendo a ogni visitatore di costruire il proprio itinerario personale fatto di incontri fortuiti con gli artisti di zona. Le voci di Ruffo, Canto e Politi si mescolano a quelle degli abitanti del quartiere creando un brusio costante che è la colonna sonora di una Roma che non vuole arrendersi al decoro di facciata ma preferisce la verità della ruggine e la nobiltà del sudore che si legge nelle mani di chi plasma il vetro o piega l’acciaio per dare forma a un sogno collettivo.

Tutto ciò trapela visitando gli Studi Dell’ex Pastificio Cerere di altri artisti e tra questi: Leonardo Petrucci, Davide Controni, Daniele De Luca, Francesco Di Cuia, Meletios Meletiou, Giorgio Pahor. Questa edizione segna un punto di non ritorno perché dimostra che l’arte non ha bisogno di pareti bianche ma di vita vera di polvere e di pioggia di persone che si fermano a discutere di fronte a un’opera che sfida la logica del mercato per riaffermare il primato dell’idea e della condivisione pura. Si attraversa San Lorenzo e si arriva allo studio del fotografo Ottavio Celestino, dell’artista Andrea Pochetti con le sue visioni in 3D, lo spazio artistico Lembi e la storica libreria caffè Giufà. Il tutto come se fosse un libro aperto dove ogni riga è scritta con il fuoco della passione e ogni pagina è un nuovo cortile da esplorare un nuovo artista da conoscere un nuovo modo di intendere lo spazio comune come luogo del possibile dove tutto può accadere se solo si ha il coraggio di guardare oltre l’apparenza e farsi travolgere dalla bellezza cruda e senza filtri di una città che rinasce ogni giorno.