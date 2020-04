Conferenza stampa Conte diretta video streaming live: dove vederla

CONFERENZA STAMPA CONTE STREAMING DIRETTA TV – Oggi, venerdì 10 aprile 2020, il premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare ai cittadini le ultime novità riguardo all’emergenza Coronavirus in Italia. Nella stessa occasione, il presidente del Consiglio descriverà anche la posizione del Governo dopo l’accordo approvato ieri dall’Eurogruppo sulle misure economiche europee in risposta alla crisi.

La conferenza, come sempre, sarà trasmessa anche da molti telegiornali e canali televisivi. Ma come fare per vedere la conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte in tv? E in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Conferenza stampa Conte 10 aprile 2020 in tv: orario e streaming

Sarà possibile vedere la conferenza stampa del presidente Conte oggi, venerdì 10 aprile 2020, a partire dalle ore 14,00. Per seguirla in tv basta sintonizzarsi su uno dei principali canali televisivi, come Rai 1 e La7, che si collegheranno con la conferenza. Oppure su uno dei canali all news come SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre) TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

La conferenza di Conte sarà disponibile anche in streaming. Basterà collegarsi, sempre alle 14, sul profilo Facebook ufficiale del presidente del Consiglio, oppure sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi.

Cosa annuncerà Conte

Con grande probabilità, nella conferenza di oggi Conte annuncerà un nuovo decreto che prolungherà il lockdown del Paese – al momento in vigore fino al 13 aprile – di altre tre settimane. Si parla infatti del 3 maggio come prossima scadenza della chiusura totale del Paese. Dopodiché, il Governo inizierà a pensare attivamente alla cosiddetta Fase 2, quella della convivenza con il Coronavirus, con una graduale riapertura delle attività produttive e dei negozi. Tuttavia, nel discorso di Conte ci sarà spazio anche per il tema spinoso del Mes, inserito ieri nell’accordo dell’Eurogruppo come possibile strumento utilizzabile dai singoli Stati membri per ottenere liquidità e rispondere così alla crisi economica dovuta al Covid-19, su cui i partiti italiani sono però spaccati.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche:

1. ESCLUSIVO TPI – Parla la gola profonda dell’ospedale di Alzano: “Ordini dall’alto per rimanere aperti coi pazienti Covid stipati nei corridoi” / 2. La strana storia del paziente 1 calabrese: non era né positivo né negativo, ma “indeterminato”. Poi è morto / 3. La Nuova Zelanda ha quasi sconfitto il Covid in due settimane: ecco come

Potrebbero interessarti Coronavirus, la conferenza stampa di Conte: attesa per le parole del premier sul Mes e sul prolungamento del lockdown Interrogazione del PD sul caso RSA-Regione Lombardia. Mirabelli a TPI: “Scelte scellerate” Il Coronavirus non è una livella: ecco la quarantena delle fragilità (di F. Salamida)

4. L’allarme dell’Oms: “In Africa 5 posti letto per ogni milione di persone” / 5. Fontana: “Non potevamo istituire zona rossa Alzano e Nembro” / 6. La disperazione dietro alla pandemia: quei dati sui suicidi che non possiamo ignorare

7. Quali sono i lavori più a rischio contagio in vista della riapertura / 8. Pronto il nuovo decreto Conte: si resterà a casa fino al 3 maggio / 9. Da una boccetta di sale in Baviera all’intero continente: come si è diffuso il Coronavirus in Europa

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO