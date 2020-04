Coronavirus, l’allarme dell’Oms: “In Africa 5 posti letto per ogni milione di persone”

“In Africa ci sono 5 posti letto per ogni milione di persone”: lo afferma l’Oms in una nota in cui mette in guardia sugli effetti devastanti che l’epidemia di Coronavirus potrebbe avere sul “continente nero”. L’Oms sottolinea che in Africa ci sono un totale di 5mila posti letto nelle unità di terapia intensiva nei 43 Paesi che compongono il continente. “Si tratta di circa 5 posti letto per ogni milione di persone contro i 4.000 posti per un milione di persone in Europa” si legge nella nota dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che aggiunge: “Vi è una grande carenza di strutture terapeutiche per i casi critici di Covid-19”.

Coronavirus in Africa: un messaggio di solidarietà dal Kenya all’Italia

Ad oggi, in Africa si registrano oltre 11mila casi accertati e più di 570 decessi. La nota dell’Oms arriva nello stesso giorno in cui la Ong Oxfam ha affermato che, a causa dell’epidemia di Coronavirus, in alcune regioni del Nord Africa e dell’area sub sahariana si rischia di “tornare indietro di 30 anni nella lotta contro la povertà”.

