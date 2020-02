Coronavirus in Italia, le ultime notizie | LIVE

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia è in quarantena in tutto il Nord, dal Piemonte al Trentino. È un inizio settimana a dir poco singolare quello di oggi, lunedì 24 febbraio 2020: Milano è vuota e silenziosa come se fossimo ad agosto, anche se in realtà siamo nel pieno della Fashion week; il Duomo è chiuso ai fedeli, come anche la basilica di San Marco a Venezia, dove è sospeso anche il Carnevale. Scuole, uffici e luoghi di aggregazione rimangono chiusi. I casi accertati di coronavirus sono finora 165. I morti sono 4 in totale: l’ultimo, stamattina, è un uomo di 84 anni ricoverato a Bergamo. E mentre il governo, dopo aver varato un decreto legge per il contenimento dell’emergenza predica calma alla popolazione, il panico in alcune città è palpabile: la paura del contagio ha fatto prendere d’assalto i supermercati. Nel frattempo, si cerca ancora il paziente zero, quello da cui è partito il contagio.

Qui di seguito tutte le ultime notizie in tempo reale e il reportage video di Selvaggia Lucarelli nei comuni della zona rossa:

Ore 9,20 – I contagi in Italia salgono a 203 – Il totale dei contagiati dal coronavirus in Italia è salito a 203. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha detto che in Lombardia sono stati registrati finora 165 casi: “Il numero sta aumentando, ma siamo convinti che con l’ordinanza emessa questa diffusione possa sospendersi” e diminuire, ha detto il presidente a “Radio Anch’io”, su Radio 1. A questi, si aggiungono i 22 del Veneto, i 9 dell’Emilia Romagna, 6 in Piemonte e uno nel Lazio (due persone sono guarite).

Ore 8,45 – Quarta vittima in Italia – C’è una quarta vittima a causa del coronavirus in Italia: si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato a Bergamo (all’ospedale “Papa Giovanni XXIII”) per patologie pregresse. A dare la notizia la Regione Lombardia tramite l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: “Le vittime del coronavirus – ha aggiunto – sono molto anziane e con quadri clinici complicati”.

Ore 8 – Primo caso positivo a Milano – C’è un primo caso positivo di coronavirus anche a Milano: ad annunciarlo in diretta la giornalista Tonia Cartolano su SkyTg24. Si tratta di un dermatologo del Policlinico: sul medico sono stati fatti per due volte i test, risultati positivi.

Ore 7 – Il dettaglio di scuole e università chiuse in Italia – A causa dell’emergenza coronavirus, finora è stata disposta la chiusura di scuole e università in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia. Il Miur ha deciso di sospendere a partire da domenica 23 febbraio 2020 le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, sia per le mete in Italia sia all’estero. In Alto Adige, chiusi fino al 2 marzo l’università di Bolzano e gli asili nido. Le scuole, invece, sarebbero già state chiuse per le vacanze di Carnevale, sempre fino al 2 marzo. A Roma, l’università Campus bio-medico ha disposto il rinvio della prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, prevista presso la Fiera di Roma per martedì 25 febbraio.

Ore 3 – Revocato il blocco ferroviario al Brennero – Il blocco ferroviario al Brennero è stato revocato. A comunicarlo sono le ferrovie austriache OeBB. La linea ferroviaria del Brennero è stata riaperta e i treni internazionali e locali in territorio austriaco provenienti e diretti al Brennero possono nuovamente circolare. Il blocco imposto dalle autorità austriache nel tardo pomeriggio era per sospetto caso di coronavirus. A bordo dell’Eurocity 86 proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Monaco di Baviera, due donne tedesche avevano accusato febbre e tosse forte. Fatte scendere alla stazione di Verona Porta Nuova, erano state trasportate in un ospedale della città scaligera per essere sottoposte a screening per il coronavirus poi risultato negativo. Al Brennero è stato fermato anche un secondo treno, sempre un Eurocity (1288) e sempre diretto nella città tedesca.

Ore 2,30 – Il premier Conte: “Da noi più casi perché ci sono più controlli” – L’Italia è il terzo Paese al mondo, dietro Cina e Corea del Sud, per numero di contagi. Ma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ieri sera ha fatto il giro delle televisioni per rassicurare i cittadini, predica calma: “Da noi più casi perché facciamo maggiori controlli”.

Ore 01,30 – Chi sono le tre vittime italiane del coronavirus – La prima vittima di coronavirus sul territorio nazionale si chiama Adriano Trevisan, muratore in pensione di 68 anni (qui un suo profilo). La seconda vittima è una donna di 75 anni residente in Lombardia (qui un suo profilo). La terza a Cremona, Angela Denti Tarzia, 68 anni, ricoverata da giorni in ospedale, in oncologia, e risultata poi anche positiva al coronavirus (qui un suo profilo).

Ore 00,30 – I contagi in Italia sono 152: il dettaglio regione per regione – I casi di coronavirus in Italia sono 152. Nel dettaglio regionale, abbiamo: 113 in Lombardia (con due decessi), 21 in Veneto (più il decesso), 9 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte (e non 6 come comunicato dalla Regione in un primo momento), 3 in Trentino Alto Adige e 3 nel Lazio (con un guarito).

GLI UNDICI COMUNI IN QUARANTENA

Sono undici i comuni del lodigiano e del Veneto in quarantena, interessati dall’emergenza coronavirus e dai relativi provvedimenti delle autorità per impedire la diffusione del virus. Sono Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

COSA PREVEDE IL DECRETO LEGGE

IL PUNTO / Coronavirus, Governo vara decreto legge: ecco cosa prevede • Stop a manifestazioni sportive Veneto e Lombardia • Stop a gite scolastiche • Stop ad attività didattiche università Lombardia, Veneto e a Ferrara, stop disco e attività intrattenimento Piacenza • Nelle aree focolaio stop lavoro e scuola, né ingresso né uscita • Sospensione Trattato Schengen NON è in discussione • I focolai sono in 11 comuni tra Lodi e Veneto; Vo’ Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. 50mila persone non potranno uscire da comuni • Previsti anche presidi forze ordine in focolai • Si attende ora un decreto economia indennizzi per le aree colpite • Fino 3 mesi arresto per chi non rispetta norme

