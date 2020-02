Coronavirus ultime notizie: 2463 morti e oltre 78mila persone infette

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono 2.463 i morti finora a causa del Coronavirus, 2.346 in Cina. I contagiati sono 78.767 (di cui 76.936 in Cina) e 23.196 sono i guariti. Le cifre sono quelle del sito di monitoraggio del Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University. Israele, stretta dei controlli sugli arrivi anche dal’Italia. Iran: otto morti e scuole chiuse. Giappone: terzo deceduto tra i passeggeri della Diamond Princess. La Francia teme epidemia e in Corea del Sud è allerta al massimo livello.

E in Italia, 153 persone sono positive al COVID-19: in Lombardia 113 casi, in Veneto 22, in Piemonte 3, in Trentino Alto-Adige 3. In Emilia Romagna 9 e 3 nel Lazio. Sono in totale 55 le persone ricoverate con sintomi, 26 in terapia intensiva e 29 in isolamento domiciliare. Quattro le vittime: l’ultima è un uomo di 84 anni, ricoverato a Bergamo per patologie pregresse e deceduto stamattina (qui tutte le ultime notizie sui contagi in Italia).

Qui di seguito tutte le ultime notizie in tempo reale e il reportage video di Selvaggia Lucarelli nei comuni della zona rossa:

Ore 11,00 – Bloccato alle Mauritius aereo con 300 italiani – Un volo dell’Alitalia con 300 persone a bordo l’aereo è bloccato alle Mauritius dalle autorità locali. In questo momento, secondo quanto riporta l’Ansa, stanno permettendo lo sbarco solo ai passeggeri provenienti dalle zone italiane non a rischio coronavirus. Gli altri restano dentro l’aereo (qui i dettagli).

Ore 10,00 – Nuovo picco di contagi in Corea del Sud – Continua ad aggravarsi invece il bilancio dell’epidemia in Corea del Sud, che ieri ha alzato il livello di allarme a rosso, il massimo previsto. Lunedì mattina le autorità sanitarie hanno annunciato di aver rilevato 161 nuovi casi, che portano il totale a 763, il primo focolaio per dimensione al di fuori della Cina (prima di quello italiano). Annunciato anche un ulteriore decesso, il settimo. La maggior parte dei nuovi casi sono ancora legati alla setta pseudocristiana Chiesa del Gesù Shincheonji nella città di Daegu, nel Sudest del Paese.

Ore 8,30 – Wuhan cambia idea: divieto di lasciare la città – La città di Wuhan torna sui suoi passi e revoca il permesso a lasciare la città. Lo ha annunciato la stessa amministrazione locale da proprio account Weibo, il Twitter cinese. La decisione annunciata nella scorse ore, hanno specificato le autorità locali, è stata presa senza autorizzazione da parte del governo centrale. “L’annuncio è considerato non valido”, si legge nella nota emessa da Wuhan, in cui si aggiunge che il personale che ha emesso la nota è stato “fortemente criticato”.

Ore 08,00 – Italia al terzo posto – La rapida diffusione del contagio porta l’Italia al terzo posto nella classifica mondiale dei contagiati, con 153, dopo la Cina con 76.936 e Corea del Sud sono 602. Il Giappone ne conta 135. Nel mondo i contagiati sono 78.914 (di cui 76.936 in Cina) e 23.386 sono i guariti.

Ore 07,00 – Il primo focolaio di Hubei – La buona notizia è che i nuovi casi di coronavirus in Cina al di fuori dell’Hubei si sono ridotti a 18, il numero più basso dall’inizio dell’epidemia. La maggior parte delle morti e delle infezioni sono state registrate a Wuhan, dove il virus ha fatto la sua comparsa a dicembre. Il totale dei contagiati in Cina ha raggiunto i 76.936 casi. Le autorità locali hanno inoltre affermato che il periodo di incubazione per il coronavirus potrebbe durare fino a 27 giorni.

