Coronavirus a Roma, rivolta nel carcere di Rebibbia: si temono evasi | VIDEO

Nel carcere di Rebibbia di Roma oggi, lunedì 9 marzo, ha avuto luogo una rivolta in seguito alle restrizioni adottate per prevenire la diffusione del Coronavirus. Secondo quanto riporta Il Messaggero, ci sarebbero degli evasi. Intanto, diversi parenti dei detenuti hanno bloccato la via Tiburtina.

Per contenere la situazione, poliziotti e carabinieri hanno circondato le mura perimetrali dell’istituto penitenziario dove, da stamattina, è in corso una protesta dei detenuti contro le restrizioni che limitano le visite dei parenti per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus. Un elicottero sorvola la struttura penitenziaria e i vigili del fuoco stanno spegnendo alcuni focolai di incendio.

Si tratta di uno dei casi che fanno parte dell’emergenza scoppiata in molte carceri italiane. Rivolta sono esplose in molti penitenziari, da Frosinone all’Ucciardone a Palermo, dove si sono registrati tentativi di fuga. Per arrivare a San Vittore, a Milano, dove i detenuti hanno appiccato il fuoco dentro le celle. La situazione più grave è quella registrata a Modena, dove circa 500 detenuti hanno organizzato una rivolta in segno di protesta per le restrizioni ai colloqui dovute all’emergenza Coronavirus. I detenuti si sono barricati all’interno del penitenziario, devastandone diverse aree.

