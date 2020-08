Giallo Caronia, esposto della famiglia di Viviana e Gioele su modalità ricerche

Mentre si attendono ancora i risultati dell’autopsia sul corpo di Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi a Caronia, stamattina i legali della famiglia Mondello hanno presentato un esposto sulle modalità e i ritardi nelle ricerche nei boschi dei due cadaveri. Già nei giorni successivi al ritrovamento del corpo della dj di origini torinesi, trovata morta ai piedi di un traliccio dell’autostrada Messina-Palermo, il marito Daniele Mondello aveva definito – con un video sui social network – le ricerche “un fallimento“. Adesso la famiglia ha deciso di passare dalle parole ai fatti, chiedendo spiegazioni.

“Vogliamo che si indaghi – spiegano i legali della famiglia Mondello, Pietro Venuti e Claudio Mondello – per capire se da parte di chi ha assistito all’incidente ci sono stati omissioni. Magari qualcuno poteva aiutare Viviana e non l’ha fatto, e anche se dopo qualcuna l’ha avvistata tra le campagne di Caronia e non è intervenuto per darle aiuto. Poi vogliamo comprendere perché sono stati persi tanti giorni nelle ricerche e se ci sono stati ritardi. E nel caso, da cosa sono dipesi e da chi”.

Il cadavere di Viviana Parisi è stato trovato cinque giorni dopo la sparizione della donna, mentre i resti del piccolo Gioele dopo ben 16 giorni e solo da un ex brigadiere in congedo volontario, Giuseppe Di Bello. In questi giorni la procura di Patti, pur non escludendo ancora nessuna pista, si sta concentrando sulla tesi dell’omicidio-suicidio. Ma i legali della famiglia Mondello non sono d’accordo: “Noi crediamo a una fatalità, a un tragico incidente, secondo gli elementi investigativi in nostro possesso.

