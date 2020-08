Caronia, il padre di Gioele posta un video sui social: “È così che lo cercavano”

Daniele Mondello posta un video: “L’hanno cercato così”

“Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare…lo stavano cercando così a mio figlio?”. Così sulla sua pagina Facebook, il papà di Gioele, Daniele Mondello, che ieri gioevì 20 agosto ha riconosciuto le scarpette del figlio ritrovate vicino ai resti ossei individuati tra la fitta vegetazione della collina di Caronia. Il dj ha postato un video in cui si vede una fase delle ricerche. Attività che lo stesso Mondello ieri ha definito “un fallimento”.

Nel video si vede un operatore tv che segue e riprende un militare durante le ricerche di Gioele Mondello, per realizzare, quasi sicuramente, un “video di copertura” per servizi di un telegiornale o di una trasmissione televisiva.

“Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia”, scriveva ieri sulla sua pagina il papà di Gioele. “Nonostante il dramma che mi ha travolto – continua – trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato. Dedico un ringraziamento particolare al Signore che ha trovato mio figlio. Se non ci foste stati voi, chissà se e quando lo avremmo ritrovato”. “Viviana e Gioele – conclude Daniele Mondello – vi ringraziano ed io vi mando un abbraccio enorme, siete stati grandi!”.

