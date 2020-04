Stasera in tv 7 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 7 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 7 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 7 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

21:25 – Ricchi di fantasia

Questa sera su Rai 1 va in onda Ricchi di fantasia, commedia sentimentale con protagonisti Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli.

Trama: Sergio è un geometra, ora carpentiere, Sabrina è una ex cantante che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono a manti ma, per problemi economici, non possono andare a vivere insieme lasciandosi alle spalle le famiglie. Tutto sembra poter cambiare quando un collega di Sergio decide di vendicarsi degli scherzi di cui è spesso vittima facendogli credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Allora Sergio, credendosi ricco, prende coraggio e convince Sabrina a fuggire con lui.

Trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pechino Express

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata di Pechino Express.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 7 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Sole a catinelle

Su Canale 5 stasera va in onda Sole a catinelle, pellicola del divertentissimo Checco Zalone.

GUIDA TV 7 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Harry Potter e i doni della Morte

Su Italia 1 questa sera va in onda il settimo (e ultimo) film della saga di Harry Potter.

Trama: Dopo aver recuperato la Coppa di Tassorosso da un Horcrux nascosto all’interno delle segrete della banca degli studenti di Gringott, Harry, Hermione e Ron sono pronti a ritornare sul dorso di un drago alla scuola di Hogwarts. Qui, dovranno distruggere gli Horcrux rimasti prima di dar vita all’epico scontro finale con Voldemort, in cui saranno coinvolti tutti gli studenti e le forze dell’Ordine della Fenice.

PROGRAMMI 7 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 7 APRILE 2020: TV8

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 6 aprile 2020, programmi e film: Montalbano, Il 7 e l’8, Stasera tutto è possibile Stasera in tv venerdì 3 aprile 2020, programmi e film: Gifted – Il dono del talento, The Good Doctor, Amici finale Stasera in tv giovedì 2 aprile 2020, programmi e film: Doc Nelle tue mani, La maledizione della prima luna

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:20 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 137 Prima TV

21:30 – Inferno

Su Tv8 questa sera va in onda il film Inferno, con Tom Hanks e Felicity Jones.

Trama: Il professor Robert Langdon (Tom Hanks) si risveglia in un ospedale fiorentino in stato di amnesia. Di conseguenza, è costretto a fare coppia con la dottoressa Sienna Brooks (Felicity Jones) per tentare di recuperare la memoria. Insieme si ritroveranno a prevenire le azioni di un folle che ha intenzione di scatenare una piaga strettamente connessa con l’Inferno di Dante Alighieri.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Kill Command

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Kill Command, fanta action con Thure Lindhardt e Vanessa Kirby.

Trama: Fanta-action sul lato oscuro dell’intelligenza artificiale. Una squadra speciale, su un’isola remota per un addestramento, deve affrontare un esercito di cyborg di ultima generazione.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 7

21:15 – E poi c’è Cattelan Ep. 3 Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata di E poi c’è Cattelan.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI