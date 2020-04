Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 7 aprile 2020

Questa sera, martedì 7 aprile 2020, in prima serata su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano che anche questa volta va in onda, per via dell’emergenza Coronavirus, in una location diversa dalla solita: lo studio Uno del Centro Safa Palatino di Roma si trasferisce a Milano, nello studio Cinque del centro di produzione Mediaset, quello di Dritto e Rovescio e CR4 – La repubblica delle donne. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti.

Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Fuori dal coro va in onda martedì 7 aprile in prima serata su Rete 4 a partire dalle 21.25.

Fuori dal coro: le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera a Fuori dal Coro si tornerà a parlare di emergenza Coronavirus, con Giordano che si soffermerà particolarmente sulle conseguenze per l’economia nazionale. Quando terminerà il lockdown nazionale? Quali attività potranno riprendere nella cosiddetta Fase 2, che secondo governo e Protezione civile potrà iniziare solo dopo Pasqua e a condizione di un calo ulteriore nel numero dei contagi? Il giornalista tratterà anche tutte le tematiche legate ai ritardi nei rifornimenti del materiale sanitario alle strutture in prima linea contro l’emergenza, e anche dei farmici sperimentali per la cura del Covid-19.

Ospiti di Mario Giordano l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, il direttore di Libero Vittorio Feltri, l’ex parlamentare di FdI Guido Crosetto e il senatore Gianluigi Paragone e i professori Massimo Galli e Giuseppe Remuzzi. E ancora il direttore sanitario del Policlinico San Matteo di Pavia Alessandro Venturi e il professor Andrea Gambotto del team di ricerca della School of Medicine dell’Università di Pittsburgh, il quale sta attualmente sperimentando il “PittCoVacc”, l’innovativo “vaccino-cerotto” contro il Coronavirus.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 7 aprile 2020 – su Rete 4 a partire dalle 21.25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma la pellicola è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

