Ricchi di fantasia: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 7 aprile 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda Ricchi di fantasia, film del 2018 per la regia di Francesco Miccichè. La pellicola, una divertente commedia che rappresenta il secondo lavoro del regista, vede come protagonisti Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli.

Ma vediamo tutte le informazioni sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in diretta tv e in streaming.

Ricchi di fantasia film: trama

Il film racconta la storia del carpentiere Sergio e dell’ex cantante Sabrina, una coppia di amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni per via delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Quando alcuni colleghi di Sergio decideranno di vendicarsi dei suoi scherzi facendogli credere di aver vinto 3 milioni di euro alla lotteria, lui prenderà finalmente la decisione di lasciare la fidanzata e la sua vita per iniziarne una nuova con Sabrina e la sua famiglia. Quando faranno l’amara scoperta, Sergio e Sabrina decideranno di mantenere il segreto e di trascinare le proprie famiglie in un viaggio dalla periferia romana della Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

Ricchi di fantasia film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Sergio Castellitto – Sergio

– Sergio Sabrina Ferilli – Sabrina

– Sabrina Valeria Fabrizi – Carmen

– Carmen Matilde Gioli – Letizia

– Letizia Antonio Catania – Pallavicini

– Pallavicini Antonella Attili – Sonia

– Sonia Gianfranco Gallo – Saverio

– Saverio Paolo Calabresi – Nando

– Nando Paola Tiziana Cruciani – moglie di Sergio

– moglie di Sergio Luigi Imola – Brando

– Brando Siria Simeoni – Angela

– Angela Vincenzo Sebastiani – Artemio

– Artemio Emmanuel Dabone – Wambua

– Wambua Giulio Neglia – Wladimir

– Wladimir Uccio De Santis – agente immobiliare

Ricchi di fantasia film: trailer

Qui di seguito il trailer ufficiale del film:

Ricchi di fantasia film: diretta tv e streaming

Dove vedere Ricchi di fantasia? Il film va in onda questa sera – martedì 7 aprile 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.