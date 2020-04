Ricchi di fantasia trama: di cosa parla il film su Rai 1 con Castellitto e Ferilli

Questa sera in programmazione su Rai 1 c’è il film Ricchi di fantasia, per la regia di Francesco Miccichè. La pellicola, secondo lavoro del regista, vede come protagonisti Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli, due straordinari e noti attori del cinema italiano. Ma di cosa parla la commedia? Vediamo qui di seguito la trama.

Ricchi di fantasia: tutto quello che c’è da sapere sul film

Di cosa parla il film

Sergio e Sabrina sono un carpentiere una ex cantante e si amano alla follia. Non sono però una coppia di fidanzati, ma di amanti impossibilitati nel lasciare i rispettivi compagni dal momento che non hanno soldi con cui iniziare una nuova vita insieme. Quando però alcuni colleghi di Sergio decideranno di vendicarsi dei suoi scherzi facendogli credere di aver vinto 3 milioni di euro alla lotteria, lui prenderà finalmente la decisione di ricominciare da capo con Sabrina. Quando i due faranno l’amara scoperta, decideranno di mantenere il segreto e di trascinare le proprie famiglie in un viaggio dalla periferia romana della Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

Ricchi di fantasia trama, ecco il trailer:

Il film va in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25.

