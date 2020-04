DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 aprile, su La 7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 7 aprile 2020, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata su La7. Anche stavolta il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica.: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente, all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di DiMartedì.

Questa sera a DiMartedì si tornerà a parlare dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione in Italia del Coronavirus. Tantissime persone continuano a perdere la vita a causa del Covid-19, anche se si intravedono piccoli segnali positivi: ieri la Protezione civile ha parlato di un calo sia nel numero dei contagi che degli ingressi in terapia intensiva, un calo che si riconferma da tre giorni a questa parte.

Il premier Giuseppe Conte ha nel frattempo tenuto una nuova conferenza stampa in cui ha annunciato che il governo si impegna a stanziare 400 miliardi di euro a sostegno delle imprese italiane, in modo tale da contrastare gli effetti negativi della pandemia sull’economia nazionale: sarà proprio il nuovo decreto dell’esecutivo uno dei principali temi di discussione nella puntata di Di Martedì di questa sera, con i diversi ospiti che interverranno sulle diverse questioni legate appunto alla ripresa dell’economia italiana. Non mancheranno dibattiti e servizi su quando terminerà l’emergenza Coronavirus, dato che le misure restrittive al momento sono state prolungate fino a Pasqua ma sia il governo che la Protezione civile ancora devono capire come riuscire a far entrare il Paese nella cosiddetta Fase 2. Quali attività produttive riprenderanno? Potremo tornare ad uscire dalle nostre case?

Come da tradizione poi a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira affidata a Gene Gnocchi. Appuntamento dunque stasera in prima serata dalle 21.15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Articolo in aggiornamento.

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 21 gennaio 2020. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

