Stasera in tv 2 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 2 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 2 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – L’amica geniale 1^TV

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata de L’amica geniale, la fiction tratta dalla saga di Elena Ferrante.

RAI 2

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five-0

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata della serie tv Hawaii Five-0.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Grande amore

21:20 – Mister Felicità

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Mister Felicità con Alessandro Siani.

Trama: Martino e’ un giovane napoletano indolente e disilluso, vive in svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilita’ la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Durante un’assenza del dottore, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sara’ la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio, pero’, sono alle porte: ce la fara’ Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicita’, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era?

Trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 va in onda un’altra puntata di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 2 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, quest’anno condotto da Alfonso Signorini. Chi dovrà abbandonare la casa?

GUIDA TV 2 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Overdrive 1^TV

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Overdrive, con Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Gaia Weiss.

Trama: Andrew e Garrett Foster sono fratellastri che il padre ha riuniti nel segno di una comune passione: quella per il furto di automobili di lusso. I due infatti sono abilissimi nel rubare (e guidare) “qualsiasi cosa abbia un motore”, ma la loro attenzione si concentra sui modelli piu’ prestigiosi, soprattutto d’epoca: Ferrari, Aston Martin, Jaguar. E siccome il motto di Andrew e’ “se ti guardi intorno e perdi di vista l’obiettivo, l’obiettivo sei tu”, i fratellastri si concentrano su un furto alla volta, ma di altissimo livello, come quello di una Bugatti venduta all’asta per 41 milioni di dollari che li mette nel mirino del miliardario francese Jacomo Morier, “il piu’ grande importatore di black tar d’Europa, collezionista di tutto cio’ che e’ raro e bello”. Morier ingaggia i Foster affinche’ rubino una Ferrari GTO 250 al suo arcinemico Max Klemp, rampollo di una ricchissima famiglia berlinese: uno che, nel garage, di Ferrari ne avra’ almeno una decina, tutte rosso fiammante. La vera posta in gioco, pero’, e’ il controllo del malaffare a Marsiglia, citta’ di porto in cui si svolge tutta la vicenda.

Trailer:

PROGRAMMI 2 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Eden Un pianeta da salvare

Questa sera su La 7 è in programmazione il programma Eden – Un pianeta da salvare.

PROGRAMMI TV 2 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess my age

21:30 – La tela dell’assassino

Su Tv8 questa sera va in onda il film La tela dell’assassino con Ashley Judd, Samuel L. Jackson, Andy Garcia, David Strathairn.

Trama: Promossa a ispettore di polizia, Jessica si ritrova sulle tracce di un assassinoche sembra uccidere tutti gli uomini con cui lei ha avuto delle relazioni sentimentali.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Attacco al potere 3

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Attacco al potere 3, con Jonathan Yunger.

Trama: Gerard Butler per la terza volta nei panni dell’agente anti-terrorismo in un action con Morgan Freeman e Nick Nolte. Mike Banning deve scagionarsi da una gravissima accusa

SKY UNO

20:15 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Questa sera su Sky Uno va in onda la replica di Italia’s Got Talent.

