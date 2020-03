L’amica geniale 2, le anticipazioni della quarta e ultima puntata in onda il 2 marzo 2020

Arriva la parola fine per L’amica Geniale 2, Storia del nuovo cognome. L’amata serie televisiva prodotta da Rai in collaborazione con HBO terminerà questa sera, lunedì 2 marzo 2020, con la quarta e ultima puntata della seconda stagione. Elena e Lila, interpretate rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco, hanno intrapreso due strade diverse, ma sapranno ritrovarsi?

Questa seconda stagione è stata il fiore all’occhiello del lunedì sera in casa Rai, confermando il grande successo ottenuto già nella prima stagione.

Di seguito, vediamo le anticipazioni e la trama della quarta e ultima puntata.

Il riassunto della prima stagione de L’amica geniale

L’amica geniale 2, le anticipazioni della quarta puntata

Siamo giunti all’ultima puntata de L’amica geniale 2. Nel primo episodio in onda questa sera, e intitolato Il ritorno, vedremo una Elena diversa. Gli anni a Pisa l’hanno aiutata a crescere e a lasciarsi alle spalle l’ombra malsana di Lila.

Diventata una ragazza colta, elegante e disinibita, Elena si circonda soltanto delle persone migliori, di un certo calibro, che riescano a metterla in buona luce e che le permettano di realizzare i suoi sogni.

Quella vita scintillante, fatta di mille opportunità, s’infrange quando Elena torna al rione per le vacanze di Pasqua. Davanti ai suoi occhi, la ragazza si rende conto di non essere l’unica a essere cambiata, anche tutto il resto lo è, persino Lila, così avvilita e sfiduciata e madre.

Perché Lila era davvero incinta e ha partorito un bambino, Rino. Quando le due amiche si ritrovano, Lila affida ad Elena un compito importante: custodire i suoi diari, tenerli lontano dagli occhi di Stefano, suo marito, e lasciare i suoi più oscuri segreti a quelle pagine. L’unico patto tra le due amiche è che Elena non avrebbe mai letto il contenuto dei suoi diari.

Elena accetta, ma poi si contraddice e li legge: il contenuto di quelle pagine è una pugnalata nello stomaco ma, per quanto faccia male, Elena inizia lentamente a comprendere tante dinamiche che in passato l’è sembrata una cattiveria gratuita nei suoi confronti e non solo.

L’amica geniale 2, la quarta e ultima puntata | Anticipazioni del secondo episodio

Nel secondo episodio de L’amica geniale 2, intitolato La fata blu, Elena ritorna alla vita mondana di Pisa ma, con la testa ancora nel rione, viene trascinata in un turbine di nostalgia ed è così che butta giù le righe del suo primo romanzo. Anche la sua vita sentimentale conosce una nuova sfumatura: all’università conosce Pietro Ariota, figlio di buona famiglia, di un professore universitario. Il suo è un cognome importante, di quelli che fanno veramente la differenza. Dopo essersi laureata con il massimo dei voti, Pietro le regala un anello di fidanzamento. Elena allora gli affida il suo manoscritto, sperando che la sua famiglia possa aiutarla a pubblicarlo.

Tornata a Napoli per festeggiare con la sua famiglia l’importante traguardo raggiunto, Elena si ritroverà davanti una nuova realtà per Lila, che ha completamente ribaltato la sua vita dall’ultima volta che l’aveva vista.

La quarta e ultima puntata de L’amica geniale va in onda lunedì 2 marzo 2020, dalle ore 21:25 su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming L’amica geniale 2