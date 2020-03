Overdrive, il film con Scott Eastwood: trama, cast, trailer e streaming

Overdrive è un film d’azione del 2017, diretto da Antonio Negret e scritto a quattro mani da Michael Brandt e Derek Haas, proposto in prima visione su Italia 1 lunedì 2 marzo 2020.

Il film dura 93 minuti e nel cast vede il figlio di Clint Eastwood. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

Overdrive, la trama del film

I fratellastri Foster, Andrew e Garrett, sono ladri esperti di auto d’epoca e vengono assunti per recuperare una Bugatti Tipo 57 Sc Atlantic del 1937, appena battuta all’asta per un valore di 41 milioni di dollari. Ad essersi accaparrato il pezzo d’epoca è un mafioso miliardario francese, Jacomo Morier.

I fratelli riescono a rubare la macchina, ma vengono poi rapiti da Morier, il quale mostra loro prima la sua collezione d’auto d’epoca e poi la pistola per ucciderli.

I fratelli allora escogitano un piano per salvarsi la pelle: recuperare gli ultimi pezzi per completare la sua collezione d’auto d’epoca. Il prossimo obiettivo è dunque recuperare la Ferrari 250 GTo del 1962, posseduta da Max Klemp, un altro boss della mafia berlinese che vive in Costa Azzurra.

Il lavoro di Foster, Andrew e Garrett deve essere completato in una settimana così, per far fronte alla folle richiesta di Morier, i fratelli organizzano una banda di criminali: Stepahie e Devin. A sorvegliarli ci sarà il cugino di Monier, Laurent e due agenti dell’Interpol.

Overdrive, il cast del film | Trailer

Chi vediamo nel cast di Overdrive? Partiamo dai tre fratelli, Andrew e Garrett, interpretati rispettivamente da Scott Eastwood e Freddie Thorp.

Poi vediamo Ana de Armas interpretare Stephanie, Gaia Weiss interpretare Devin e Clemens Schick interpretare Max Klemp.

Simon Abkarian interpreta Jacomo Morier, Moussa Maaskri interpreta Panahi e Kaaris interpreta Frank.

Infine abbiamo Magne-Håvard Brekke, Philippe Ohrel e Abraham Belaga

Overdrive, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere Overdrive in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 2 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

