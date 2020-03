Stasera in tv 27 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 27 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 27 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 27 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Speciale Tg1 – Resistere

Questa sera su Rai 1 va in onda un nuovo speciale del Tg1 dedicato all’emergenza Coronavirus intitolato “Resistere”.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuova puntata di The Good Doctor.

Trama: Shaun affronta un periodo di crisi con Carly. Nel frattempo, Claire viene delusa da un paziente in cui aveva riposto la sua fiducia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – After the sunset

Questa sera su Rai 3 va in onda il film After the sunset, con Pierce Brosnan e Salma Hayek.

Trama: Dopo il suo ultimo colpo da manuale, un abile ladro si ritira nei mari del Sud. Ma uno scafato agente dell’FBI, suo nemico giurato, lo raggiunge par assicurarsi che il criminale mantenga la sua promessa. Ricomincia, così, un nuovo gioco tra gatto e topo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 va in onda un appuntamento di Quarto Grado

STASERA IN TV 27 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30- Striscia La Notizia

21:20 – Amici di Maria

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi.

ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Terminator Genesys

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Terminator Genesys, con Arnold Schwarzenegger ed Emilia Clarke.

Trama: Per proteggere Sarah Connor e salvaguardare il futuro, il leader della resistenza umana John Connor decide di spedire indietro al 1984 il Sergente Kyle Reese. Tuttavia, un evento inaspettato crea una frattura nella linea temporale e il Sergente Reese si ritrova in un passato nuovo e sconosciuto. La sua nuova missione diventa quindi ripristinare il futuro e per riuscire dovrà fronteggiare improbabili alleati, tra cui il nuovo terminator T-800, il Guardiano e nuovi, pericolosi nemici.

Trailer:

PROGRAMMI TV 27 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 andrà in onda il programma PropagandaLive.

PROGRAMMI TV 27 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 130 – Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of – Ep. 4

Su Tv8 questa sera torna il quarto episodio dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ma cosa ci dice il cervello

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ma cosa ci dice il cervello, con Paola Cortellesi.

Trama: Giovanna è una donna dimessa e noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro la sua scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi Fantastici 5, tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai piu’ stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 20

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia

Su Sky Uno va in onda una puntata di 4 Hotel con Bruno Barbieri.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA Q