Coronavirus, questa sera lo speciale Tg1 “Resistere” con Emma D’Aquino

Questa sera, venerdì 27 marzo 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda un nuovo speciale del Tg1 dedicato alla grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero, emergenza dovuta al diffondersi del Coronavirus. Mentre il Covid-19 continua a mietere ogni giorno nuove vittime e nuovi contagi (con l’ultimo bollettino della Protezione civile che ieri ha parlato di 8.215 decessi, 10.361 guarigioni e di un totale di 62.013 persone contagiate), il mondo è fermo e con esso l’economia, dei singoli Stati e a livello internazionale. Le gravi conseguenze della pandemia a livello economico, politico e sociale sono proprio il tema centrale dello speciale Resistere, condotto da Emma D’Aquino e in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini a partire dalle 21.30.

Ospiti della giornalista, per analizzare tutta la situazione di grave crisi, il ministro della Salute Roberto Speranza, il professor Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata e direttore scientifico della società italiana di malattie infettive e il dottor Paolo D’Ancona, epidemiologo dell’Istituto Superiore di Sanità. Durante la trasmissione ci saranno diversi collegamenti con le zone più colpite dal Coronavirus, quindi quelle della Lombardia, con Bergamo e Brescia che sono diventate le città con il maggior numero di casi accertati di Covid-19. Intanto altri medici, in prima linea per curare i pazienti ammalati insieme al resto del personale sanitario, continuano a perdere la vita, mentre invece a Codogno sono stati trovati nuovi casi positivi dopo la riapertura della zona rossa.

TUTTE ULTIME LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata / 2. Coronavirus, i numeri in Italia non tornano. Contagi troppo bassi e decessi troppo alti

