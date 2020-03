Amici 2020, ospiti e anticipazioni della quarta puntata | 20 marzo

Questa sera, 20 marzo 2020, torna su Canale 5 Amici 2020, che va in onda in diretta nonostante l’emergenza Coronavirus. Nel rispetto delle misure decise dal governo per rispettare le distanze di sicurezza, stasera non ci saranno ospiti in studio né il pubblico. Ecco le anticipazioni complete della quarta puntata del serale di Amici in onda su Canale 5 dalle 21.20.

Amici 2020, gli ospiti e le anticipazioni di stasera

A poche ore dalla quarta puntata di Amici, sul web insorge una polemica contro Nicolai. L’atteggiamento del ballerino continua a non piacere al pubblico di Canale 5. Essendo questa la semifinale, vorrà dire che questa sera qualcuno tra i ballerini dovrà lasciare la scuola e in molti sperano che sia proprio Nicolai ad andar via. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, la finale di Amici dovrebbe andare in onda il 3 aprile. Mancano soltanto due puntate e, dopo l’uscita di Valentin (dopo un forte scontro con Maria De Filippi), in gara vediamo Nicolai e Javier, mentre come cantanti Giulia Molino, Gaia Gozzi, Nyv e Jacopo Ottonello. Su sei concorrenti, soltanto in cinque forse andranno alla finale, ma chi?

Una decisione che Mediaset commenta così attraverso una nota: “Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del decreto del Presidente del Consiglio di ieri sera. Per questo, oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda. Naturalmente apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza”. Appuntamento dunque questa sera, 20 marzo 2020, su Canale 5 con la quarta puntata del serale di Amici a partire dalle 21.20.

