The Good Doctor 3, le anticipazioni della quinta puntata in onda questa sera

Questa sera, venerdì 27 marzo 2020, va in onda la sesta puntata di The Good Doctor, il medical drama giunto alla terza stagione con protagonista il giovane dottor Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore. Ma quali sono le anticipazioni di questa puntata? Qual è la trama? Vediamola insieme.

The Good Doctor 3, le anticipazioni della sesta puntata

Il primo dei due episodi di stasera è Un cuore spezzato, dove Park e Claire si occuperanno di un corriere della droga e avranno una discussione circa la possibilità di informare la Polizia. Quando il paziente alla fine riuscirà a fuggire dall’ospedale, Claire scoprirà dalla sua terapeuta che potrebbe soffrire di disturbo post traumatico. Morgan e Shaun, invece, si prenderanno cura di Kerry, una paziente con una gamba rotta che rifiuta antidolorifici a causa della sua dipendenza da oppiacei. Alla fine la donna sarà costretta a sottoporsi ad un intervento doloroso, cosciente, che impegnerà molti membri dello staff medico. Dopo una notte con Lea, Shaun entrerà in crisi: ha dubbi su quello che prova per Carly.

Il secondo episodio della sesta puntata è poi Mutazioni, e vede Shaun e Morgan unirsi ad Andrews per occuparsi di un paziente con una mutazione genetica. Carly, che verrà convocata per aiutare il team, alla fine riuscirà a salvare la vita di James insieme a Shaun. Claire e Park invece aiuteranno Melendez a curare una malata di cancro con un tumore al cervello, fidanzata con un giovane paziente nelle stesse condizioni. Claire proporrà di organizzare nell’ospedale organizza un ballo di fine anno per adolescenti: Angie, però, perderà la vita poco dopo l’intervento, mentre Shaun e Carly avranno la loro prima volta.

Dove vedere la serie in tv e in streaming

Dove vedere The Good Doctor 3? La serie tv va in onda in prima tv su Rai 2 ogni venerdì, a partire dalle ore 21:20. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD. Ancora, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 102.

Chi invece vuole seguire la serie tv in streaming può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che permette di guardare i programmi della Rai tramite pc, smartphone, tablet e smart tv. Potete anche recuperare le puntate andate già in onda grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

TUTTE LE INFO SU THE GOOD DOCTOR

Potrebbero interessarti Terminator Genisys, il film: trama, cast, trailer e streaming Benedizione Urbi et Orbi diretta video streaming live | Papa Francesco Amici 2020, gli ospiti e le anticipazioni della quinta puntata del serale del 27 marzo