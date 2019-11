Stasera in tv 2 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 2 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 2 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata di Ulisse: il piacere della scoperta. Albero Angela racconterà lo sbarco sulla luna, una delle tappe più importanti dell’umanità, avvenuto il 20 luglio del 1969.

RAI 2

20:30 – TG2

21:05 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 arriva un nuovo episodio di N.C.I.S. quella di oggi è la puntata numero 21 della stagione 16 , dal titolo “Giustizia o vendetta”.

Trama: Viene riaperto dall’N.C.I.S. un vecchio caso irrisolto risalente al 1989. Alcuni bambini furono avvelenati da dei gelati e uno di loro morì…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Le parole della settimana

21:40 – Le ragazze

Questa sera su Rai 3 va in onda l’appuntamento con Le ragazze, il programma di approfondimento che racconta l’evoluzione del Paese, decennio dopo decennio, tramite il punto di vista delle “nostre ragazze”, figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte, non importa se famose o sconosciute.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Il piccolo lord

Su Rete 4 va in onda il film Il piccolo lord, una pellicola del 1980 con Rick Schroder.

Trama: Patriarca di una famiglia di lord inglese, accetta suo malgrado di avere come erede il nipote che suo figlio morto ha avuto con una americana. All’inizio non vorrà in casa sua la madre del bambino, ma col tempo l’affetto del ragazzino aprirà il suo cuore.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 2 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Tu si que Vales

Su Canale 5 va in onda la terza puntata di Tu sì que vales, il programma che vede schierati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari pronti a valutare artisti e sportivi di qualsiasi disciplina. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara.

GUIDA TV 2 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:30 – C.S.I. MIAMI

21:20 – Vampiretto

Su Italia 1 questa sera arriva il film d’animazione Vampiretto, per la regia di Richard Claus.

Trama: Rudolph è un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto della famiglia quando il suo clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri. Per non bruciare con la luce del giorno si rifugia in un hotel dove fa amicizia con un suo coetaneo, l’umano Tom, che adora i vampiri e diventa subito suo amico. Tom aiuterà Rudolph a salvare la sua famiglia e a fermare il temibile cacciatore di vampiri.

Di seguito il trailer:

PROGRAMMI TV 2 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Little Murders

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Little Murders, arrivato alla terza stagione.

PROGRAMMI TV 2 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

21:00 – Paddock Live (diretta)

21:55 – F1 Qualifiche: GP Stati Uniti (diretta)

Su Tv8 questa sera va in onda l’appuntamento con la F1.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 100x100Cinema

21:15 – Una folle passione

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Una folle passione, con protagonisti Jennifer Lawrence e Bradley Cooper.

La trama: Carolina del Nord, durante la Grande Depressione economica in USA degli anni Venti. George e Serena Pemberton, bellissimi e innamoratissimi novelli sposi, si fanno presto largo nell’industria del legname e non permettono a nessuno di ostacolare le loro ambizioni e il loro folle amore. Soprattutto Serena, mostrando di avere le stesse capacità di un uomo, coordina e gestisce l’attività e le situazioni di pericolo senza nessun timore, mostrando di sentirsi a proprio agio in un mondo prettamente maschile. Tuttavia, un segreto emerso dal passato e un drammatico evento sconvolgeranno il felice connubio dei Pemberton.

STASERA IN TV 2 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:25 – I Signori del Calcio: Immobile

21:15 – Roma – Napoli

Su Sky Sport Uno stasera va in onda lo scontro di Serie A tra Roma e Napoli.

SKY UNO

20:10 – 4 Ristoranti S5 Ep4

21:15 – X Factor 2019 – Le audizioni

Questa sera su Sky Uno arriva X Factor 2019 con una nuova puntata in replica.

