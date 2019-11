Vampiretto: trama, cast, trailer e streaming del film d’animazione su Italia 1

Questa sera, sabato 2 novembre 2019, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda Vampiretto, film d’animazione del 2017 per la regia di Richard Claus e Karsten Kiilerich. La pellicola è ispirata alla saga letteraria tedesca di Vampiretto, nata dalla penna di Angela Sommer-Bodenburg.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Vampiretto film: la trama

Il film d’animazione racconta la storia di Rudolph Sackville-Bagge, un pallidi ed emaciato “vampiretto” che sta per compiere 13 anni per la trecentesima volta. Il simpatico personaggio vive in Transilvania, apparentemente indisturbato, ma il perfido Rookery, cacciatore di vampiri, è in agguato e riesce a fare prigioniera quasi tutta la sua famiglia. A riuscire a fuggire solo il ragazzino, i genitori e la sorella Anna, che si rifugiano nella vicina Germania presso un bed and breakfast che ospita già una famiglia di San Diego in vacanza.

Vampiretto film: il cast

Trattandosi di un film di animazione, il “cast” è quello dei doppiatori. Riportiamo qui di seguito sia quelli stranieri che quelli italiani che hanno dato voce ai personaggi:

Amy Saville – Tony

– Tony Rasmus Hardiker – Rudolph

– Rudolph Tim Pigott-Smith – Frederick

– Frederick Jim Carter – Rookery

– Rookery Phoebe Givron-Taylor – Anna

I doppiatori italiani:

Lorenzo D’Agata – Tony

– Tony Riccardo Suarez – Rudolph

– Rudolph Massimo Lodolo – Frederick

– Frederick Roberto Draghetti – Rookery

– Rookery Chiara Fabiano – Anna

Vampiretto film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Vampiretto film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Vampiretto in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 2 novembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Potrebbero interessarti Ulisse il piacere della scoperta 2019, le anticipazioni della sesta puntata: lo sbarco sulla Luna Tu si que vales 2019: le anticipazioni della terza puntata di stasera 2 novembre Le ragazze, le anticipazioni di stasera 2 novembre del programma di Gloria Guida su Rai 3

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming