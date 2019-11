Ulisse il piacere della scoperta 2019, le anticipazioni della sesta puntata in onda il 2 novembre

Ulisse anticipazioni – Questa sera, sabato 2 novembre 2019, in prima serata su Rai 1 torna Alberto Angela con il suo Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma culturale che si propone, di sabato in sabato, di raccontare ai telespettatori della rete di Viale Mazzini luoghi e personaggi che hanno fatto la storia o che rappresentano un gioiello per l’arte e l’umanità.

In questa sesta puntata il conduttore, insieme anche al padre Piero Angela, racconterà un evento epocale per la storia dell’umanità: lo sbarco sulla Luna. Si tratta di una puntata evento andata già in onda lo scorso 20 luglio, quando ricorreva il 50esimo anniversario di questo avvenimento. Il viaggio di Angela, questa volta, sarà quindi dentro la scienza, quella che ha permesso a Neil Armstrong e Buzz Aldrin, con la celebre missione Apollo 11, di raggiungere il nostro satellite e camminare sul suolo lunare. Era il 20 luglio 1969 e fu proprio Armstrong a muovere i primi passi sei ore più tardi dell’allunaggio, il 21 luglio alle ore 02:56 UTC, mentre Aldrin arrivò 19 minuti più tardi.

Vediamo qui di seguito le anticipazioni della quinta puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda sabato 2 novembre 2019 dalle 21.25.

Le anticipazioni della sesta puntata

Ulisse anticipazioni – Il racconto inizia proprio dall’origine, cioè da Cape Canaveral, luogo da cui partì la navicella che raggiunse la Luna nel luglio del ’69 e dove Piero Angela ebbe la fortuna di trovarsi, 50 anni or sono, per raccontare l’evento al nostro Paese; è proprio da quell’esperienza che il giovane Angela padre si appassionò alla scienza e iniziò la sua grande opera divulgativa.

Oggi, dunque, Piero, insieme ad Alberto, rivivrà quell’emozione facendola rivivere anche al pubblico di telespettatori, raccontando i minuti che precedettero il lancio del Saturn V e la preparazione degli astronauti, i quali non erano poi del tutto certi che sarebbero sopravvissuti a quella missione. Certezza che, in effetti, non aveva nessuno. Grazie all’intervista realizzata in Florida da Alberto Angela a Michael Collins, uno dei tre astronauti dell’Apollo 11, verranno anche raccontati alcuni aspetti poco noti di quell’evento, di quella storica giornata che tenne il mondo col fiato sospeso.

Tappe successive di questo viaggio, poi, saranno Houston (Texas) e Washington D.C., i due luoghi dove sono conservati i veicoli spaziali utilizzati per lo sbarco lunare, prima di approdare nel grande studio virtuale dove Piero e Alberto Angela ripercorreranno tutte le fasi del viaggio degli astronauti. E al fine di rendere più avvincente la cronaca di quei momenti saranno utilizzate le immagini originali della missione ridigitalizzate dalla NASA, insieme ad attente ricostruzioni grafiche e all’uso di docu-fiction, che daranno allo spettatore l’impressione di vivere in diretta l’atmosfera di quei memorabili giorni.

Nella puntata, infine, anche le interviste-ricordo ad altri protagonisti di quella giornata: quella a Buzz Aldrin, di cui saranno trasmessi alcuni brani inediti, a Gene Kranz, direttore delle operazioni di volo, a Steve Bales, l’esperto dei sistemi di guida che salvò la missione con le sue tempestive indicazioni dalla sala controllo di Houston; a Tito Stagno, che parlerà della diretta organizzata dalla Rai il 20 luglio ’69 e a Gina Lollobrigida, che mostrerà alcune immagini della festa data nella sua casa di Roma in onore dei tre astronauti.

Appuntamento dunque con la sesta puntata di Ulisse il piacere della scoperta stasera sabato 2 novembre 2019, alle ore 21:25, su Rai 1.

