Stasera in tv 14 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 14 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 14 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno.

RAI 2

20:30 – TG2

21:05 – Petrolio

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Petrolio.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:30 – Poli opposti

21:55 – Sapiens – Un solo pianeta

Questa sera su Rai 3 va in onda dapprima il film Poli opposti, poi a seguire Sapiens – Un solo pianeta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Stasera Italia Weekend – Speciale

Su Rete 4 va in onda una puntata speciale di Stasera Italia Weekend.

STASERA IN TV 14 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – C’è posta per te

Stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di C’è posta per te con Maria De Filippi.

GUIDA TV 14 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Kung Fu Panda 3

Su Italia 1 questa sera va in onda il film d’animazione Kung Fu Panda 3.

Trama: Il perfido Kai, supremo signore della guerra di tutta la Cina, trova il modo di sfuggire al regno degli spiriti dove l’aveva esiliato il suo ex fratello di armi Oogway, ed e’ intenzionato ad attaccare la valle e distruggere il palazzo di giada per carpire il chi – l’energia che anima tutte le cose viventi – dei suoi nemici.

Trailer:

PROGRAMMI TV 14 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 14 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:25 – Agente 007 – Si vive solo due volte

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 13 marzo 2020, programmi e film: Ulisse: il piacere della scoperta, Amici di Maria, Propaganda Live Stasera in tv giovedì 12 marzo 2020, programmi e film: Don Matteo, Non si ruba a casa dei ladri, Piazzapulita Stasera in tv mercoledì 11 marzo 2020, programmi e film: Ricchi di fantasia, Gf Vip, The Good Doctor

Su Tv8 questa sera va in onda il film Agente 007 – Si vive solo due volte con Sean Connery.

Trama: L’organizzazione criminale Spectre cattura in orbita navicelle spaziali di Stati Uniti e Urss. I due paesi si accusano reciprocamente del brutto scherzo. Scopo dell’azione e’ provocare una Terza Guerra Mondiale. James Bond deve penetrare nel vulcano spento dell’isola giapponese dove e’ nascosta la base operativa dei banditi. Quinto appuntamento di Sean Connery con 007. Il film e’ un piacevole e spettacolare cocktail d’azione, belle donne e ingegnose armi segrete.

Trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Serenity – L’isola dell’inganno

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, va in onda il film Serenity – L’isola dell’inganno con Matthew McConaughey e Anne Hathaway.

Trama: Su un’isola tropicale, un pescatore riceve la visita dell’ex moglie, che gli chiede di far sbranare dagli squali il suo nuovo marito.

SKY UNO

18:40 – Italia’s Got Talent

21:15 – Family Food Fight

Questa sera su Sky Uno va in onda Family Food Fight.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI