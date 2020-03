Kung Fu Panda 3, il film d’animazione: la trama, il cast, trailer e lo streaming

Avete presente quel simpatico panda che se la cava con il Kung Fu? Universal Pictures ne ha realizzato una vera e propria trilogia e questa sera, sabato 14 marzo 2020, su Italia 1 va in onda proprio l’ultimo capitolo di Kung Fu Panda. Il numero 3 è arrivato in sala nel 2016 ed è diretto da Jennifer Yuh e Alessandro Carloni. Ma di cosa parla il terzo capitolo di Kung Fu Panda? Vediamo insieme trama, cast, streaming e trailer della pellicola d’animazione.

Kung Fu Panda 3, la trama del film

Nel terzo film di Kung Fu Panda, il maestro Shifu annuncia che è giunta l’ora di ritirarsi e l’insicuro Po deve assumere il ruolo d’insegnante al Palazzo di Giada, eppure non si sente ancora pronto per questo grande passo. Po, così goffo, dovrà confrontarsi con una nuova sfida perché il perfido Kai, lo spirito maligno guerriero, un tempo un giovane ambizioso combattente e grande amico di Oogway, minaccia il mondo del Kung Fu.

L’immensa sete di potere di Kai infatti lo portò al lato oscuro, elaborò una tecnica malsana per rubare il Chi (energia che anima tutte le cose viventi) dagli altri maestri della Cina per diventare il più potente di tutti. Fu per questo che Oogway decise di esiliare Kai nel Regno degli Spiriti. Il signore della guerra, però, è riuscito a sfuggire alla sua prigionia e ha intenzione di distruggere il Palazzo di Giada e impossessarsi del Chi dei suoi nemici. Spetterà a Po difendere il Palazzo e tutta la sua gente.

Kung Fu Panda 3, il cast dei doppiatori

Cast interessante per questo terzo film di Kung Fu Panda: a prestare la voce al goffissimo Po sarà ancora una volta Fabio Volo, noto più come scrittore che come doppiatore. A doppiare invece il maestro Shifu è Eros Pagni, mentre la voce di Tigre è data da Francesca Fiorentini.

Angelo Maggi è invece la Scimmia, Tiziana Avarista è la Vipera, mentre Oreste Baldini è Gru. Simone Mori presta la voce a Mantide, mentre il cattivissimo del film, Kai il Collezionista, è doppiato da Roberto Draghetti. E ancora vediamo Paolo Marchese doppiare Li Shan, Francesco Vairano doppiare Mr Ping e Dante Biagioni doppiare Oogway.

Kung Fu Panda 3, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere Kung Fu Panda 3 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 14 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

