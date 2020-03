C’è posta per te, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda il 14 marzo 2020

Anche per questa stagione televisiva, C’è posta per te ha intrattenuto tantissimi italiani mantenendo il dominio del sabato sera. Maria De Filippi non ha rivali in tv e, dopo l’appuntamento del venerdì con Amici, il sabato torna a intrattenere il pubblico con storie strappalacrime, anche durante il periodo del Coronavirus. Quella in onda questa sera, 14 marzo 2020, sarà l’ultima puntata per questa stagione e in molti hanno iniziato a chiedersi: come parteciperanno gli ospiti se, in seguito all’emergenza sanitaria, il governo ha imposto che i programmi televisivi adottassero misure di sicurezza? Vediamo insieme le anticipazioni dell’ultima puntata di C’è posta per te.

C’è posta per te, le anticipazioni dell’ultima puntata: gli ospiti

Maria De Filippi è pronta a regalare per l’ultima volta grandi emozioni al pubblico di Canale 5. C’è posta per te termina questa sera, 14 marzo, e gli ospiti anziché presentarsi in studio, seguendo le direttive del governo a seguito dell’emergenza sanitaria, parteciperanno al programma in collegamento Skype. Maria non ha ancora svelato di chi si tratterà, ma essendo l’ultima puntata siamo certi che riserverà grandi sorprese. Del resto, questa è stata la stagione di tantissimi ospiti, sia italiani che internazionali, da Johnny Depp a Emma Marrone, ma chi sarà il suo asso nella manica? Chi manderà in campo Maria per vincere l’ultima battaglia per gli ascolti?

C’è Posta per Te in diretta streaming

La trasmissione andrà in onda in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21,20 ma sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay. Insomma, perdersi le puntate dello storico programma di Maria De Filippi sarà davvero impossibile!

