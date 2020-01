Stasera in tv 14 gennaio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 gennaio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 14 gennaio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 14 gennaio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Coppa Italia 2019-2020 – Inter – Cagliari

Questa sera su Rai 1 va in onda lo scontro di Coppa Italia tra Inter e Cagliari.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Amore, cucina e curry

Questa sera su Rai 2 va in onda Amore, cucina e curry, film commedia con Helen Mirren e Rohan Chand.

Trama: Hassan Kadam e la sua famiglia si trasferiscono dalla nativa India al pittoresco villaggio di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia. La famiglia Kadam vuole aprire un ristorante indiano, la Maison Mumbai, a pochi metri di distanza dal classico ristorante francese, premiato anche dalla guida Michelin, di Madame Mallory. La donna inizia a far guerra al ristorante indiano, finché la passione di Hassan per l’alta cucina francese e l’aiuto cuoco di Madame Mallory, Marguerite, lo porteranno a trovare una combinazione tra le due culture e cucine. Il suo talento non passera’ inosservato e alla fine la stessa madame Mallory prendera’ Hassan sotto la sua protezione.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Gener – Azione Bellezza

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda #cartabianca, il programma di approfondimento sulle tematiche di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano con servizi e inchieste.

STASERA IN TV 7 GENNAIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:21 – New Amsterdam – 2 stagione

Su Canale 5 stasera va in onda la prima puntata della nuova stagione di New Amsterdam, serie tv con Ryan Eggold.

Trama: Sono passati tre mesi dall’incidente e il New Amsterdam e’ tornato quasi alla normalità, malgrado il ricordo di quel giorno sia ancora molto vivo per tutti.

GUIDA TV 14 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – La pupa e il secchione e viceversa

Su Italia 1 questa sera va in onda la prima puntata de La pupa e il secchione e viceversa, la nuova edizione del programma in cui pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda. Conduce Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani.

PROGRAMMI TV 14 GENNAIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è torna DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris con tanti ospiti, servizi e approfondimenti sulle tematiche di attualità.

PROGRAMMI TV 14 GENNAIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 81

21:30 – Il Codice Da Vinci

Su Tv8 questa sera va in onda Il Codice Da Vinci, celebre film con Tom Hanks, Jean Reno e Audrey Tautou tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Il viaggio di Yao Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Il viaggio di Yao, con Omar Sy e Gwendolyn Gourvenec.

Trama: Yao, un ragazzo che ama i libri e i sogni di avventura, fugge dal suo villaggio a nord del Senegal per incontrare un noto attore francese, in vista nel suo paese natale. Mosso dalla dedizione del giovane, l’attore decide di riaccompagnarlo a casa. Sulle strade secondarie del Senegal, però, niente va mai come previsto e il viaggio verso casa di Yao si trasformerà per l’attore in una riscoperta della sue radici.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 14 GENNAIO 2020: SKY SPORT UNO

21:00 – NBA: Indiana – Philadelphia

Su Sky Sport Uno stasera va in onda lo scontro di NBA tra Indiana e Philadelphia.

SKY UNO

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 13 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 7

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 3 Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda Best Bakery – Pasticcerie d’Italia, con Paco Torreblaca e Alexandre Bourdeaux pronti a giudicare 72 pasticcerie selezionate in 6 città italiane e ad assegnare il titolo di Best Bakery della nazione.

