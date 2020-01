New Amsterdam 2: trama e cast della seconda stagione del medical drama

Questa sera, martedì 14 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda New Amsterdam 2, la prima puntata della seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Ryan Eggold nei panni del dottor Max Goodwin. La serie è ambientata nell’ospedale New Amsterdam, il quale dà il nome alla fiction: si tratta di un ospedale pubblico che si trova a New York e in cui il personale, medici e infermieri, cercano di fornire assistenza anche a chi è sprovvisto di assicurazione sanitaria.

La serie è ispirata al libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital dell’ex direttore ospedaliero Eric Manheimer e va in onda, come anticipato, su Canale 5: ogni settimana tre nuovi episodi.

New Amsterdam 2: trama

Stavolta il protagonista dovrà affrontare le conseguenze del terribile incidente che si è verificato nel finale della prima stagione. Lo scontro aveva coinvolto la moglie di Max Georgina Goodwin e le dottoresse Helen Sharpe e Lauren Bloom. Nei nuovi episodi si conosce la sorte delle tre donne e si scopre chi è sopravvissuta. Nel primo episodio, un salto in avanti di tre mesi ci mostra Max alle prese con il suo nuovo ruolo di papà della piccola Luna. Un nuovo personaggio entrerà nella vita del protagonista: si tratta della nuova oncologa Valentina Castro (Ana Villafañe) la quale si prenderà in cura il protagonista.

New Amsterdam 2: cast

Qui di seguito il cast della seconda stagione della serie, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Ryan Eggold – Max Goodwin

– Max Goodwin Freema Agyeman – Helen Sharpe

– Helen Sharpe Janet Montgomery – Lauren Bloom

– Lauren Bloom Jocko Sims – Floyd Reynolds

– Floyd Reynolds Tyler Labine – Iggy Frome

Anupam Kher – Vijay Kapoor

– Vijay Kapoor Ana Villafañe – Valentina Castro

– Valentina Castro Ian Duff – Floyd Reynolds

New Amsterdam 2: trailer

Ecco il trailer ufficiale della seconda stagione della serie medical drama con Ryan Eggold:

New Amsterdam 2: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv la seconda stagione di New Amsterdam? La serie va in onda su Canale 5 a partire da stasera, martedì 14 gennaio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: la serie è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming